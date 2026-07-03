Manxadoira celebra su Festival da Alborada con Leni Pérez&Sekadra

La Banda de Gaitas Manxadoira de Bueu celebra mañana, a partir de las 22 horas, una nueva edición de su Festival da Alborada, que servirá para presentar el proyecto musical de Leni Pérez y Sekadra.

La primera de ellas es una pandereteira e intérprete que bebe de la tradición oral gallega y que se ha unido al dúo Sekadra, formado por el gallego Arturo Rúa (teclados y sintetizadores) y al brasileño Paulo Silva (batería y percusión), cuya apuesta musical va por la fusión de tradiciones tan diversas como la escandinava o el flamenco. Colaboran la Diputación y el Concello.