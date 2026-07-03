O Rompeolas
El humor de la comarca, aprovechando el modelo del coche
Es admirable la capacidad que tienen los vecinos de O Morrazo para convertir cualquier situación en humor. El dueño de este coche instaló la pegatina de «Me cajo na» para completar el modelo de su coche «Kona». Un chiste que no se puede hacer en Portugal, porque los fabricantes pusieron otro nombre al modelo. Desconocían la existencia del gallego.
La Mancomunidade contraprograma a España
Pues no había mejor día para la Mancomunidade que el de ayer para celebrar la asamblea de aprobación de la ordenanza de uso del sistema de recogida de la basura. A menos de una hora del duelo de octavos de final del Mundial entre España y Austria, con algún que otro edil futbolero pendiente del reloj, y con medio país paralizado por el deporte rey. Vamos, que no creo que hiciesen falta controles de acceso cuando el público estaba más pendiente de otro espectáculo distinto al que podría ofrecerse en Moaña. Ya se sabe, tocará sacar el calendario del Campeonato del Mundo para programar los próximos eventos.
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