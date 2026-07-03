Fiestas de Meira
Cuatro verbenas y homenaje a una pionera del mar en Samertolaméu
El programa de festejos irá del 21 al 25 de agosto | Se reconocerá a la primera mujer de la comarca en obtener la competencia de marinero
La Comisión de Festas de Samertolaméu presentó este jueves la programación de los festejos de este año, con eventos entre el 21 y el 25 de agosto y cuatro noches de verbena.
Entre los actos más emotivos está la ofrenda a los marineros con procesión desde el río Barranco do Faro hasta la lonja, el domingo 23, a partir de las 19.00 horas. La ofrenda floral correrá a cargo de Fernando Malvido y se entregará una placa a la primera mujer en obtener el título de competencia de marinero en O Morrazo, María Trigo Cao. En la procesión actuará la Banda Municipal de Música de Meira (Lugo), el Coro Chorima, el Coro San Pedro, el Coro Samertolaméu y la Coral Moañesa.
El viernes 21 el pregón correrá a cargo de cuatro músicos de Meira: Alfonso Cons, Emilio Lino, José Meira y Manuel Ares, a las 21.30 horas. Le seguirá la primera verbena con el Trío Rever y la Orquestra Magos. La Festa da Queimada es a las 23.00 horas.
El sábado 22, entre las numerosas actividades, está la Fiesta de la Espuma a las 17.00 horas y la verbena nocturna a cargo del grupo Los Lunes al Sol y de la Orquesta Los Players.
Uno de los días grandes, el domingo 23, además de la ofrenda de la tarde habrá misa solemne con procesión también a las 12.00 horas. Por la noche la verbena estará protagonizada por el Trío Arena y el grupo La Banda de Ayer. El lunes 24 habrá una charla a cargo de Adicam con actuación de su grupo de pandereteiras. Por la noche tocarán los grupos Ámbar y América de Vigo. a las 21.30 horas será la tirada de fuegos artificiales.
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