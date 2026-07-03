Cuatro verbenas y homenaje a una pionera del mar en Samertolaméu

La Comisión de Festas de Samertolaméu presentó este jueves la programación de los festejos de este año, con eventos entre el 21 y el 25 de agosto y cuatro noches de verbena.

Entre los actos más emotivos está la ofrenda a los marineros con procesión desde el río Barranco do Faro hasta la lonja, el domingo 23, a partir de las 19.00 horas. La ofrenda floral correrá a cargo de Fernando Malvido y se entregará una placa a la primera mujer en obtener el título de competencia de marinero en O Morrazo, María Trigo Cao. En la procesión actuará la Banda Municipal de Música de Meira (Lugo), el Coro Chorima, el Coro San Pedro, el Coro Samertolaméu y la Coral Moañesa.

El viernes 21 el pregón correrá a cargo de cuatro músicos de Meira: Alfonso Cons, Emilio Lino, José Meira y Manuel Ares, a las 21.30 horas. Le seguirá la primera verbena con el Trío Rever y la Orquestra Magos. La Festa da Queimada es a las 23.00 horas.

El sábado 22, entre las numerosas actividades, está la Fiesta de la Espuma a las 17.00 horas y la verbena nocturna a cargo del grupo Los Lunes al Sol y de la Orquesta Los Players.

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Uno de los días grandes, el domingo 23, además de la ofrenda de la tarde habrá misa solemne con procesión también a las 12.00 horas. Por la noche la verbena estará protagonizada por el Trío Arena y el grupo La Banda de Ayer. El lunes 24 habrá una charla a cargo de Adicam con actuación de su grupo de pandereteiras. Por la noche tocarán los grupos Ámbar y América de Vigo. a las 21.30 horas será la tirada de fuegos artificiales.