Verano
La comarca de O Morrazo afronta el fin de semana en alerta roja por calor, y Cangas ya se plantea medidas para el ahorro de agua
El concello valoró abrir las duchas de las playas, pero problemas de presión en la red desaconsejaron la iniciativa
La comarca de O Morrazo afronta el fin de semana en alerta roja por la ola de calor mientras concellos como el de Cangas podrían estudiar en los próximos días la implantación de medidas de ahorro de agua si las altas temperaturas se prolongasen en el tiempo.
El aviso recibido por parte de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha hecho valorar al gobierno local la posibilidad de habilitar las duchas de las playas -sin agua desde hace varios veranos-, una iniciativa que ha quedado descartada por consejo de la UTE Gestión Cangas después de los problemas de presión en el servicio que hubo el miércoles en Moaña, y que tenían su causa en que el depósito no recuperaba con la velocidad adecuada.
Los contactos con la concesionaria para conocer el estado del servicio han hecho que el concello cangués se plantee comenzar la próxima semana a estudiar algún escenario de ahorro de agua.
Mientras tanto, y de cara a este fin de semana el concello, a través de Protección Civil, ha emitido un bando con una serie de recomendaciones a la población. La primera de ellas es la de evitar actividades al aire libre y, sobre todo, la práctica de deporte en las horas centrales del día (de 13 a 19 horas). También se sugiere estar en lugares a la sombra y bien ventilados, aplicarse protección solar y usar gafas de sol e hidratarse correctamente, bebiendo muchos líquidos aunque no se tenga sed. Asimismo, se insta a no dejar en el interior de los vehículos a personas mayores, niños ni mascotas. Se recomienda prestar especial a las personas vulnerables (mayores, enfermos y niños) y utilizar ropa ligera y de colores claros. Para cualquier duda puede contactarse con Protección Civil (986 305530).
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