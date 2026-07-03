Cangas logra la cesión del campo de Massó durante los próximos dos meses como aparcamiento disuasorio

El campo de Massó podrá seguir siendo utilizado durante los meses de verano como aparcamiento disuasorio por vecinos y veraneantes. El Concello de Cangas ha suscrito con Abanca -titular de los terrenos- el convenio para la cesión de este espacio, después de haber alcanzado un acuerdo a tres bandas con la entidad bancaria y con la Subdelegación del Gobierno, que había solicitado a su vez el campo para su uso. La atípica situación obligó a la regidora canguesa, Araceli Gestido, a mantener un contacto telefónico ayer con el titular de la institución estatal, Abel Losada, para exponerle la necesidad de contar con ese espacio durante julio y agosto. La respuesta desde la Subdelegación fue tan rápida como positiva, dando vía libre a Cangas para seguir manteniendo el uso del campo de Massó.

La noticia de que la antigua instalación deportiva suscitaba el interés de la Guardia Civil (presumiblemente para poder ser utilizado como helipuerto de emergencia) se conoció en los últimos días, cuando el ejecutivo local comenzó con las gestiones para renovar el convenio con Abanca. Desde la entidad se le comunicó que había otra solicitud aparte de la del concello cangués, y animó a que se estableciesen conversaciones para alcanzar un acuerdo que permitiese firmar el convenio. La información provocó una indisimulada inquietud en los rectores municipales, ante la posibilidad de perder un espacio al que se ha dado una utilización intensiva en los últimos periodos estivales.

Lo cierto es que no hubo ninguna dificultad para alcanzar una entente y ayer mismo la alcaldesa de Cangas remitió a Abanca el convenio para cerrar la operación de forma definitiva y que el campo de Massó esté abierto al uso público como estacionamiento en julio y agosto.

«Es un alivio poder disponer de este espacio, porque ahora mismo no hay arenal en Cangas que no se llene», señala la regidora, que anuncia que en los próximos días el concello acometerá un mínimo acondicionamiento para que el antiguo terreno de juego pueda ser utilizado por los veraneantes. El solar presenta algo de maleza seca que no debería ser demasiado complicado retirar, y la idea es que en cuanto entre en vigor el convenio se desplace allí el tractor para allanar el terreno y dejarlo operativo.

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El campo de Massó es, junto a los terrenos que hay en Francón (donde hace un par de semanas se realizó una pequeña actuación para allanar su entrada), el único aparcamiento disuasorio que posee el concello en el entorno de sus playas. Su situación lo convierte en un lugar idóneo para que los bañistas de la playa de Areamilla estacionen sus vehículos. «No es la más concurrida del municipio, pero está claro que aparcar allí libera el vial y se nota en cuanto a tráfico en la zona», señala. También es una buena opción de cara a las fiestas del Cristo, cuando el casco urbano colapsa por la afluencia de vehículos. La regidora canguesa reconoce que en los dos últimos años ha intentado obtener la cesión de más fincas para aparcamientos gratuitos, pero que no ha sido posible.