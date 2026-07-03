Bueu presenta unas Festas do Carmen con cinco días de celebraciones, procesión marítima, espectáculo pirotécnico, música y una regata de la Liga ACT

Bueu ya vela armas para una de sus citas de mayor raigambre y tradición marinera. Las Festas do Carme 2026 ofrecerán cinco días de celebraciones que incluirán la habitual procesión marítima con espectáculo pirotécnico, música y el regreso del municipio a la Liga Eusko Label de Traineras, con motivo de la quinta edición de la Bandeira Concello de Bueu. El programa fue presentado hoy en un acto desarrollado en el astillero de Purro que contó con la presencia de la teniente de alcalde buenense, Isabel Quintás, y de la concejala de Cultura, Carmen García, así como de la Asociación Bueu en Festas y de otros participantes en las actividades.

«Es una propuesta de actividades intergeneracional, para diferentes edades, en una apuesta del concello, que vuelve a asumir la organización con la colaboración de la Asociación Bueu en Festas, de la Cofradía San Martiño y de la Diputación de Pontevedra», señala Carmen García. Al igual que el año pasado las verbenas se ubicarán en el exterior del Centro Social do Mar y las atracciones en el ámbito de As Lagoas.

El miércoles 15 habrá juegos marineros para todos los públicos en el astillero de Purro bajo el título «Un mar de xogos» a las 11 horas y un cuentacuentos de temática marinera a las 12 con la Librería Abrente. El 16 comenzará a las 12 con la misa solemne en la iglesia parroquial, acompañada por la Coral Marusía. A continuación habrá procesión hasta la lonja con la Banda de Cornetas e Tambores de Cangas y el grupo Peis d'hos. El entorno del templo parroquial estará decorado con alfombras florales elaboradas por el Colectivo Independiente Alfombristas de Bueu y la Asociación Cultural O Pampillo de Castropol. A las 18 horas habrá misa de campaña con la Coral Polifónica de Bueu y baile a la Virgen a cargo de Peis d'hos, antes de la procesión marítima. La imagen de la patrona de los marineros irá en el Camboño. En la zona habrá alfombras elaboradas por la Asociación Cunchas e Flores.

El concello fletará gratuitamente un catamarán con 250 plazas para acompañar a la Virgen en la procesión. El lunes 6 se abre el plazo para inscribirse, que finalizará el día 13. Podrá hacerse presencialmente en el Registro o bien en un formulario a través de la sede electrónica. Hay un máximo de tres personas por cada solicitud que se envíe.

Por la noche la Orquesta Los Españoles actuará a las 22 horas en la verbena de una jornada que se cerrará a medianoche con un espectáculo pirotécnico con tirada de fuegos desde el mar.

El viernes 17, día de los Dolores, se abrirá con un pasacalles a partir de las 10.30 horas con la Charanga OT. A las 12 habrá misa solemne en honor de la Virgen de los Dolores con el Coro de Cela-Lestonnac, en la iglesia de San Martiño. Por la tarde, a las 20 horas, se inaugurará en el Centro Social do Mar la exposición de fotografía «En Bueu, onde se non?» de Salvador Santos, «Charri». Y a las 22 horas la verbena estará amenizada por la Orquesta La Oca Band.

El sábado 18 habrá concierto a las 22.30 horas a cargo del grupo De Ninghures, en un día «enfocado a la juventud», tal y como apunta la edil de Cultura. La actuación llega de la mano del programa +Música de la Diputación de Pontevedra, con una formación folk de música gallega «para todas las edades».

Ya el domingo 19 la mañana se centrará en la quinta Bandera Concello de Bueu, que traerá el espectáculo de las traineras de la Liga Eusko Label. Y por la noche las fiestas se cerrarán con la actuación de la Orquesta Escaparate, encargada de amenizar la verbena desde las 21.30 horas.

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A modo de previa, el programa incluye el festival «O Son do Mar» organizado por la Coral Polifónica de Bueu el día 11 a las 20 horas en el Centro Social. En cuanto a las atracciones, permanecerán en As Lagoas del 15 al 20. Hoy acabó la recogida de documentación, que será revisada en los próximos días. La instalación de los elementos se hará el 13 y el 14, y el día 15 se hará una revisión in situ a cargo de una empresa especializada.