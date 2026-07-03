Movilidad
Una barandilla para mejorar la accesibilidad en el Calexón de Fontecán
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Redacción
Moaña
La Concejalía de Benestar Social, de Moaña viene de instalar una barandilla de seguridad en el Calexón de Fontecán, para mejorar la accesibilidad de los vecinos. La intervención se realizó en el tramo que comunica la calle Ramón Cabanillas con la calle Miranda «un paso muy utilizado por los vecinos y que, debido a su pendiente, necesitaba de un elemento de apoyo que facilite el tránsito, especialmente a las personas mayores, con movilidad reducida con dificultades de desplazamiento», explica la edil, María Sanluis.
Defiende, Sanluis, que seguirán avanzando en la eliminación de las barreras arquitectónicas y la creación de espacios públicos más seguros.
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