Suceso en las playas de Cangas
Evacuado en helicóptero un bañista de Viñó (Cangas) tras un infarto y con solo dos médicos en el PAC
Fue trasladado al Álvaro Cunqueiro con pulso pero inconsciente
El servicio de urgencias que agrupa a Cangas y Moaña se queda con un solo facultativo durante la emergencia
El helicóptero de emergencias del 061 tuvo que intervenir a media tarde de este viernes en la playa de Viño, tras la alerta por el infarto que sufrió un bañista, de unos 60 años. Usuarios de la playa explicaron que lo vieron desorientado caminando por la arena y poco después estaba flotando boca abajo. Acudió un médico del PAC con la ambulancia y fue necesaria la intervención del helicóptero para su traslado al Álvaro Cunqueiro.
Los técnicos de emergencias consiguieron estabilizarlo, por lo que salió de la playa con pulso aunque inconsciente. Todo apunta a que estaba disfrutando del día de playa en el vecino arenal de Nerga y llegó a Viñó caminando. Los agentes de la Guardia Civil están preguntando esta tarde al resto de bañistas por si alguien le acompañaba. También tratan de averiguar su identidad intentando localizar su coche en el entorno de la playa, pues llevaba consigo las llaves del mismo.
El traslado del médico del PAC de Cangas llegó en un día con solo dos facultativos activos, con la comarca llena de visitantes. Durante varias horas de la tarde las urgencias quedaron atendidas por un solo médico mientras se intervenía en la emergencia de la playa.
Esta situación puso en alerta a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que no comprende como el servicio de urgencias que atiende a Cangas y Moaña «tiene menos personal justo cuando más personas hay en la comarca».
Además de los asnitarios a la zona acudieron también efectivos de la Policía Local de Cangas y de Protección Civil-Grupo Municipal de Emerxencias.
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