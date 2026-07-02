El turismo impulsa el empleo en O Morrazo en junio y en cuatro meses el paro cae en 348 personas

El verano impulsó en junio el sector servicios en O Morrazo hasta el punto de concentrar ocho de cada diez nuevos empleos. La temporada alta turística fue clave, por tanto, en un nuevo descenso del paro en la comarca. En concreto, 97 personas se incorporaron al empleo activo durante los últimos 30 días, lo que permite encadenar cuatro meses de mejora en el mercado laboral. En este cuatrimestre, el número de personas desempleadas cayó en 348. Así las cosas, en estos momentos figuran inscritas en las Oficinas de Emprego 3.394 personas en O Morrazo. El mes de mayo, además, había terminado con 31.207 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, 807 más que a comienzos de año.

El comportamiento fue positivo en todos los concellos, aunque Cangas destaca con claridad, con 58 personas desempleadas menos, lo que refleja el peso creciente del turismo en la economía de la villa. Actualmente, 1.109 cangueses buscan empleo. A distancia se sitúa Bueu, con 15 parados menos en junio y un total de 466 personas desempleadas. En Marín, la cola del paro se redujo en 13 vecinos y se sitúa ahora en 968. Moaña fue el concello donde el descenso fue más moderado, con 11 personas menos en situación de desempleo. En estos momentos, 851 moañeses continúan a la espera de un contrato laboral.

Por sectores, junio se cerró con datos positivos en todos ellos, aunque el principal impulso volvió a proceder de los servicios, con 80 parados menos. Aun así, 2.455 personas siguen buscando trabajo en la rama terciaria de la economía.

El buen tiempo también favoreció a la construcción, con nueve desempleados menos y 182 personas todavía a la espera de encontrar un empleo. En la industria, el paro cayó en seis trabajadores en la comarca, hasta situarse en 247 desempleados.

En cuanto al sector primario, marcado especialmente por la pesca, el descenso del paro fue de cinco personas, con 144 vecinos todavía inscritos en las oficinas de Emprego.

Por sexos, el turismo impulsó en mayor medida el empleo femenino, con 55 mujeres paradas menos, frente a los 42 hombres que encontraron trabajo en junio. Con todo, ellas siguen siendo mayoría entre las personas desempleadas en O Morrazo: 2.031 mujeres frente a 1.363 varones.

En relación con el paro juvenil, los menores de 25 años protagonizaron la firma de 21 nuevos contratos y suman actualmente 127 desempleados en la comarca.