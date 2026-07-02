«El teatro es algo único: Si tú te entregas a él, él se entrega a ti»

Pocos actores representan con tanta naturalidad la historia reciente del teatro gallego como Antonio Durán, “Morris”. Referente dramaturgo gallego y con casi medio siglo de trayectoria, recibirá mañana el Premio Xiria ao Labor Teatral de la Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. Antes de recoger el galardón, el actor repasa para el Faro de Vigo su carrera y reflexiona sobre el presente de las artes escénicas.

¿Qué supone para usted recibir el Premio Xiria ao Labor Teatral, un galardón de la Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas?

Me hace sentir muy feliz porque sí es cierto que , más al principio que ahora, las compañías o grupos de teatro éramos un colectivo, casi no nos diferenciaban a unos de otros, pero los actores éramos las piezas fundamentales.

Tras tantos años de trayectoria, ¿los premios se viven de modo diferente o se reciben con la misma ilusión?

No, me siguen haciendo una ilusión de la leche. Siendo un premio a la trayectoria como este, es un placer inmenso que compañeros de profesión reconozcan que tu trayectoria fue importante, ya no digo mejor o peor, pero sí importante. Mi trayectoria es casi la misma que la de todos los que empezamos a principios de los 80. Nuestro colectivo teatral debería ser premiado colectivamente.

¿Cree que Galicia ha jugado un papel importante en su forma de entender el teatro?

Totalmente. Uno crea en base a lo que le rodea, y yo soy de la opinión de que los gallegos creamos de una forma diferente que los andaluces, por nuestra forma de ser. Tenemos una visión artística de las cosas muy especial. Uno no se despega de donde es. Es importante construir desde tu sentimiento local hacia un lenguaje universal

En una época en la que cada vez se consumen más cine, televisión y plataformas de streaming, ¿cree que el teatro debería reinventarse para seguir atrayendo al público o su fuerza reside en mantener su esencia?.

Yo creo que el teatro está más vivo que nunca, la misma gente que consume esas plataformas desea ir al teatro y lo hace. El problema quizás es que en Galicia falten oportunidades y grandes programaciones para que lo hagan. El teatro lo que necesita es más apoyo. Además, lo viví en Madrid, donde las salas de cine están vacías, y las salas de teatro están repletas porque la gente está ansiosa de socializar en grupo.

¿Cree que en otras comunidades está mejor estructurado?

Claro, mi última experiencia fue en Madrid, que está llena de salas de teatro y no encuentras entradas para ninguna. Y aquí hay varias salas independientes como Ártika o Ensalle con un gran futuro, y que sobrevivan dos salas así en Vigo lo dice todo.

Realmente, ¿qué tiene el teatro que no se pueda sustituir por una pantalla?

Recuerdo siempre el mismo debate. Cuando empezó la tele decían que iba a matar al teatro, y cuando empezaron las plataformas decían que iba a matar al cine, y realmente no, van a convivir. Si no se les da el apoyo suficiente les cuesta sobrevivir, pero no porque la gente no esté interesada en ellos.

Y usted, ¿qué cree que aporta el teatro de especial? Es decir, ¿qué es lo que se está perdiendo una persona que deja de acudir a este tipo de eventos culturales?

Te perderías un espectáculo único y en directo, en donde la función del día siguiente no va a tener nada que ver con la del día anterior. El teatro es algo único: Si tú te entregas a él, él se entrega a ti. Es un momento en el que dejas de preocuparte de tu vida y recibes un mensaje junto a todo un patio de butacas, también es una sensación única.

Según su punto de vista, ¿cree que el éxito de la Mostra reside por su apuesta por lo cómico?

Todos los festivales encuentran un nicho en el que se hacen más fuertes. El cómico-festivo es un hueco muy amplio que lo abarca casi todo, porque el humor tiene algo trágico y la tragedia contiene humor.

En cuanto a la trayectoria de la Mostra de Teatro de Cangas, ¿cree que ha mantenido su esencia o se ha transformado con el tiempo en cuanto a propuesta artística?

Evolucionó, ya es una muestra asentada. Tiene algo muy bonito, y es que toca todos los palos (cultos, teatro de calle, fiestas de teatro...). Entonces convierte a Cangas durante una semana y pico en un pueblo cultural a todos los niveles. Fuera de Galicia hablan del festival de Cangas y todo el mundo lo conoce a nivel teatral.

Y, por último, ¿cree que Galicia cuida a sus creadores y les da el reconocimiento que realmente merecen?

Creo que la gente lo reconoce y le da el valor que tiene. De hecho, todavía acude mucha gente al teatro, solo con ver la respuesta de la gente en la Mostra de Cangas es acojonante. En cuanto a nivel estructuras... Me gusta más hablar de lo artístico.

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