Viales en Moaña
Una selva para llegar a sus casas en O Latón
Vecinos del barrio de O Latón, en Moaña, reclaman una solución al mal estado del vial por donde acceden a sus casas desde la bajada de la playa de A Borna y que bordea el astillero Rodman. La maleza lo invade
Es la historia interminable del vial que bordea el astillero Rodman., en Meira, y por donde los vecinos acceden al barrio de casas de O Latón. «Esto es intransitable», señala uno de los afectados que pide una solución urgente a la invasión de maleza que les impide circular con sus vehículos y que puede generar situaciones peligrosas por falta de visibilidad.
El problema es que el vial no es de titularidad municipal, tal y como señala el edil de Obras, Daniel Costas, y hay una expediente abierto contra la empresa, como corrobora la edil de Urbanismo, Dolores Chapela, para que cumplea con su obligación de proceder al mantenimiento del mismo. Es un litigio que se prolonga en el tiempo y que ya llevó al gobierno local en 2025 a apercibir a Rodman con multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables trimestralmente, si no cumplía con su obligación de mantenimeinto.
El Concello esgrime un acuerdo plenario de marzo de 1971, cuando el astillero era de otra propiedad, por el que el camino de paso por el recinto pasaba a ser público y la empresa cerraba la propiedad pero se obligaba a la conservación del mismo, denominado Camiño á Costa do Latón. Se trata de un vial que discurre constreñido y con curvas entre la empresa y un talud de unos 30 metros de altura, que quedó de la antigua cantera, en el que se producen desprendimientos. El vial carece de señalización horizontal, hay luminarias que no funcionan y una zanja de pluviales sin cubrir que supone un peligro para los vehículos y los peatones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
- Costas afirma que el muro de la playa de Petís está fuera del dominio público e insta al Concello de Bueu que ordene a los dueños su reparación ante el riesgo de derrumbe
- El PP mantuvo cuatro reuniones con el Sergas para tratar de que el centro de salud de Moaña abriese con PAC
- Un moañés sufre un ictus que le dejó postrado y la ayuda a domicilio no llega hasta dentro de un año
- Las casas turísticas de O Morrazo se ofrecen por precios de hasta 4.200 euros a la semana
- Sobresalto en Bueu por un incendio en Cabo Udra, espacio natural protegido