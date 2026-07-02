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Viales en Moaña

Una selva para llegar a sus casas en O Latón

Vecinos del barrio de O Latón, en Moaña, reclaman una solución al mal estado del vial por donde acceden a sus casas desde la bajada de la playa de A Borna y que bordea el astillero Rodman. La maleza lo invade

Maleza que invade el vial de O Latón por detrás de Rodman.

Maleza que invade el vial de O Latón por detrás de Rodman. / Fdv

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Cristina González

Moaña

Es la historia interminable del vial que bordea el astillero Rodman., en Meira, y por donde los vecinos acceden al barrio de casas de O Latón. «Esto es intransitable», señala uno de los afectados que pide una solución urgente a la invasión de maleza que les impide circular con sus vehículos y que puede generar situaciones peligrosas por falta de visibilidad.

El problema es que el vial no es de titularidad municipal, tal y como señala el edil de Obras, Daniel Costas, y hay una expediente abierto contra la empresa, como corrobora la edil de Urbanismo, Dolores Chapela, para que cumplea con su obligación de proceder al mantenimiento del mismo. Es un litigio que se prolonga en el tiempo y que ya llevó al gobierno local en 2025 a apercibir a Rodman con multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables trimestralmente, si no cumplía con su obligación de mantenimeinto.

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El Concello esgrime un acuerdo plenario de marzo de 1971, cuando el astillero era de otra propiedad, por el que el camino de paso por el recinto pasaba a ser público y la empresa cerraba la propiedad pero se obligaba a la conservación del mismo, denominado Camiño á Costa do Latón. Se trata de un vial que discurre constreñido y con curvas entre la empresa y un talud de unos 30 metros de altura, que quedó de la antigua cantera, en el que se producen desprendimientos. El vial carece de señalización horizontal, hay luminarias que no funcionan y una zanja de pluviales sin cubrir que supone un peligro para los vehículos y los peatones.

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