Roberto Salgueiro gana el Torneo de Dramaturxia con «Jessy& Jonny»

El. Torneo de Dramaturxia de Galicia celebró su décima edición con una velada en la que Esther Carrodeguas hizo de maestra de ceremonias y en el que compitieron cuatro textos premiados en ediciones anteriores. El dramaturgo Roberto Salgueiro ganó este combate con el texto titulado «Jessy & Johnny», una pieza ganadora en 2020, en la cuarta edición del Torneo, en plena pandemia. En esta ocasión, el texto estuvo dirigido por Roi Vidal e interpretado por Paula Carballeira y Amantia Coello. El Torneo se celebró en la noche del martes en el local O Adro, que se llenó de público para asistir a una de las citas más esperadas de la Mostra.

La obra de Salgueiro está protagonizada por una madre y una hija de 17 años en un cómico y concurrente diálogo que se produce después de que la adolescente le diga a la madre que se va a ir de casa para estar con un mozo que tiene un grupo de música. A partir de ahí, se desencadena toda la historia, en la que el tema de la protección hace de hilo conductor.

Roberto Salgueiro destacó el ambiente "tan agradable" que vivió en las dos ocasiones en las que pudo partiicpar en este torneo "a do martes foi unha noite preciosa na que tiven a oportunidade de reencontrarme con moita xente para poñernos ao día". Sobre el texto, dos veces ganador afirma que le tiene mucho cariño y que el público siempre responde muy bien cuando lo ve: ""A min resultoume moi divertido escribilo e as actrices que o len din que tamén o pasan moi ben facéndoo”.

Los otros textos que participaron en el X Torneo fueron ‘Musas do metal’, texto de Deborah Vukusic, dirigido por Laura Porto e interpretado por la propia autora y María Lado; ‘Xa están aquí’, escrito por Raquel Castro, dirigido por Fran Godón y con Marta Lado y Manolo Cortés actuando; y ‘PEC’, del dramaturgo Gustavo del Río, dirigido por el colega de profesión Carlos Labraña y con Iván Fernández y Santiago Cortegoso sobre el ring.

El Torneo de Dramaturxia de Galicia es una produción de la MITCFC, con Santiago Cortegoso y Esther Carrodeguas al cargo de la organización e la dirección, en colaboración con la asociación de dramaturxia galega, DramaturGa.

Noticias relacionadas

La programación este jueves

La Mostra ofrece hoy un encuentro de teatro comunitario, a las 16:30 en el salón de plenos; el espectáculo "Máis saaabor!" en la Alameda Vella a las 20:00 horas y a la misma hora en la sala de exposiciones del Auditorio, la representación de "Suite Ronsel 25", de Teatro en Punto. La obra de sala en el escenario del Auditorio, a las 22:00, es "Ubasute" de Paula Carballeira a cargo de Berrobambán.