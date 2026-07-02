El PP buenense critica al gobierno local por pedir mejoras en la seguridad vial de la PO-551 tras votar en contra en el pleno de diciembre

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha criticado al gobierno local y lo ha acusado de falta de seriedad por solicitar mejoras en la seguridad vial en la PO-551 «cuando votaron en contra de ellas en el pleno de diciembre». La portavoz de los populares, Elena Estévez, sale al paso de las declaraciones del regidor, Félix Juncal, anunciando que preguntaría por las medidas de refuerzo previstas por la Xunta de Galicia en un tramo de esa carretera en la que el martes se produjo el atropello de una madre con su bebé en un carrito, y muestra su incredulidad por el cambio de postura experimentado por el alcalde en estos últimos meses.

Recuerda Estévez en este sentido que en la última sesión plenaria de 2025 se debatió una moción para instar al Gobierno Gallego a colocar un semáforo con pulsador en el paso de peatones donde se produjo el atropello, un asunto que, «sorpresivamente, fue rechazado por 10 votos en contra, ocho del BNG y dos del PSdeG-PSOE». Los seis ediles del PP y el concejal no adscrito votaron a favor.

«No se puede entender que ahora soliciten ayudas de mejoras en esa carretera y pregunten a la Xunta si tiene previsto implantar medidas complementarias» cuando esto, señala la líder del PP buenense, «ya podía estar solicitado desde diciembre». En esa moción se reclamaba no solamente el semáforo para el punto kilométrico 10+780 del vial, sino además la instalación de una marquesina.

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Los populares no entienden por qué ahora el alcalde quiere contactar con los responsables de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) para conocer la existencia de un proyecto de mejora de la PO-551 a su paso por el casco urbano buenense (en el que teóricamente se contempla el refuerzo de la red semafórica), «cuando ellos mismos rechazaron y votaron en contra la moción presentada, simplemente por haber sido presentada por la oposición».