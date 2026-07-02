Medio ambiente
Controlado el incendio forestal de Cabo Udra gracias a un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos para su extinción
Gran despliegue de efectivos, con dos aviones y un helicóptero, por un nuevo incendio en este paraje natural de Bueu
Se quemaron 0,15 hectáreas de monte bajo
La zona de especial protección natural de Cabo Udra vuelve a ser noticia negativa días después de que se produjese el primer incendio del verano. Un nuevo fuego en esa parte de la parroquia de Beluso, en Bueu, ha provocado la movilización de numerosos medios terrestres y aéreos en un amplio despligue que ha llamado la atención de los bañistas que disfrutaban de las playas del entorno. Dos aviones, un helicóptero, una motobomba, tres brigadas antiincendios y un agente forestal participan en las tareas de extinción, según los datos aportados por la Consellería de Medio Rural.
A las 15.23 horas el fuego estaba ya controlado gracias a la gran cantidad de efectivos disponibles. Se espera la completa extinción en las próximas horas y desde Medio Rural cifran en 0,15 las hectáreas de superficie de monte bajo las calcinadas.
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