«Marca ser hijo de Martirio y estoy muy orgulloso de pertenecer a esta escuela»

La parroquia de Meira, en Moaña acoge este fin de semana el Festival Internacional das Culturas «Mar da Illa» y entre los artistas invitados esté el músico andaluz de flamenco e hijo de la cantante Martirio, Raúl Rodríguez, que actúa como invitado del gaiteiro y especialista en música de raíz, el moañés Xavier Blanco, con su espectáculo «En Raíz». Será este viernes, a las 24:00 horas.

-¿Marca ser el hijo de Martirio?

Por supuesto que marca y de una manera muy positiva. La suerte que he tenido de pertenecer a un entorno en el que siempre ha habido música, no solo con mi madre, sino también con Veneno, con Pata Negra, con Smash, con la gente de Sevilla, de Cádiz, Huelva, tan creativa durante los años 70, 80, 90, crecer en ese entorno me ha posibilitado aprender el oficio de cómo trabajar de una manera creativa dentro de la tradición. Y esta es mi escuela principal y estoy muy muy agradecido y orgulloso de pertenecer a esta escuela.

Por sus vecinas también corre sangre de su padre, médico y guitarrista de nombre artístico Juan Tacones. ¿Qué influencias recibió de él?

Mi padre también pertenece a este mismo círculo de gente que ha tomado la música popular de nuestra tierra como una manera contemporánea de expresarse, ¿no? Y aunque él ha sido médico durante toda su vida, de profesión, no ha cejado en el ejercicio de la composición y de sus propias canciones y de su propio estilo y de su propio sello. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas más bonitas que he tenido también de su mano, que es tener tu propia forma, ¿no? Tener tu manera y no dimitir en la en la parte creativa. Tanto mi padre como mi madre en eso son muy muy incorruptibles y eso ha sido un ejemplo siempre para mí, muy bonito.

El flamenco en Galicia gusta y se siente, pero se desconoce quizás ¿Qué espectáculo trae a Meira?

En esta ocasión vengo como artista invitado de Xavier Blanco y bueno haré unas incursiones, lo más adecuadas posibles, metiendo mi instrumento el tres flamenco dentro de las músicas tradicionales gallegas, leídas bajo la óptica de Xavier. Meteré cosas que tienen que ver, meteré ritmos como bulerías, tanguillos, tangos, fandangos de la tradición andaluza que tienen al mismo tiempo un espejo muy bonito en América, en el Caribe y una relación también muy fuerte con África, con la costa occidental y todo eso ritmos han terminado formando un mapa de ritmos comunes, una especie de Caribe afro andaluz, de Caribe afro ibérico también en el que Galicia sin duda es un punto interesantísimo de comunicación de culturas y de músicas que está llena de músicas de muchísimos lugares. Mi impresión es que le pasa lo mismo al flamenco como a la música tradicional gallega que son tan ricas y tan fuertes porque en el fondo son capaces de integrar toda la diversidad de culturas que con las que ha tenido contacto.

-¿Qué relación le une al artista local Xavier Blanco?

- Conocí a Xavier el año pasado en unas jornadas que organizó la Fundación Paideia en colaboración con la Fundación Paco de Lucía y junto con el musicólogo y gran amigo sabio, gallego Faustino Núñez, hicimos un encuentro a propósito de los lazos y los puntos de unión entre las músicas andaluzas y gallegas. Y fue muy hermoso porque fue una visita relámpago al interior de la tierra y de la cultura gallega, un viaje de inmersión muy corto pero muy intenso y muy bonito en el que cogimos rápidamente una comunicación muy fluida y pudimos entreverar nuestras músicas con respeto y con alegría, ¿no? Que son las dos condiciones, seguramente fundamentales para que las cosas salgan bien. Así que bueno, me une una admiración por su trabajo también y por su trabajo junto a Martina en la fundación Legar y por su condición de hombre que sabe mucho de esa música de la tierra, pero al mismo tiempo quiere ponerla en activo y quiere ponerla en juego y en diálogo también con otras tradiciones, ¿no? Y en ese sentido fui muy feliz de poder compartir esta música.

Usted es el creador de Tres Flamenco, una adaptación del Tres cubano dedicado a la guitarra ¿Cómo lo define?

Además de participar e interactuar con el mejor corazón con las músicas gallegas desde mi instrumento, también hará una pieza de mi discografía de los tres libros discos editados que son Razón de son, La raíz eléctrica y La razón eléctrica de 2014, 2017 y 2023 que unen un poco esos puntos de ese mapa teniendo en cuenta que parto de ese instrumento del tres flamenco que al mismo tiempo es una unión del tres cubano y de la guitarra flamenca y que tiene que ver con los laudes del Mediterráneo del siglo XVIII o IX y juglares del XIV y XV, esos instrumentos de tres cuerdas dobles que tienen mucho que ver con la tradición oral y los trovadores comunicaban, que eran verdades que no se conocían porque habían sucedido muy lejos en el tiempo o en la geografía, pero eran noticas que debían ser noticias. Este instrumento de tres flamenco es una síntesis del tres cubano y guitarra flamenca me permite poder navegar entre la tradición y la creación con mucha libertad, establecer un diálogo de un instrumento nuevo, pero con una pata muy fuerte con el pasado. Hago un viaje de ida y vuelta, un retroceso hacia el futuro.

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