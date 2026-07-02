Grande Amore, Duendeneta y grandes verbenas, en un Cristo muy gallego

Las fiestas del Cristo de Cangas de O Morrazo, darán su pistoletazo de salida con el habitual encendido de luces el viernes 21 de agosto, y se extenderán hasta el 31 de ese mismo mes. Al contario que años anteriores, no se prolongarán hasta septiembre. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, la edil de Cultura, Xiana Abal, y la técnica de Cultura, Mar Núñez, presentaron ayer el primer avance de la programación, que definieron como una propuesta amplia y ambiciosa alrededor de la música gallega actual, la cultura popular y la tradición.

Están confirmadas, a la espera de que se vaya conociendo el cartel completo, las actuaciones de Grande Amore, Rebeliom do Inframundo, Nadie González, Alana, Nacho · Faia · Lar, Nékrora, Gramola Gominola para los más pequeños, y las sesiones de los ya habituales DJs de La Duendeneta.

Este primer avance va acompañado de un breve tráiler y un cartel promocionales que se pueden ver en redes sociales (@festasdocristocangas). Tanto el cartel, obra de Iago Comedeiro, como la línea audiovisual del tráiler, obra de Paulo Bouzas, se construyen a partir de elementos ligados a la identidad canguesa, tratando de presentar un relato colectivo del pueblo.

Grupo «Grande Amore». | FDV

Por otro lado, las encargadas de realizar el pregón serán María Armesto y Che Mariño, representantes de Mulleres en Acción de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC), galardonadas con el Premio de Culura Galega 2025.

Desde el Concello trasladan que este año tratan de realizar un pequeño festival dentro de las fiestas, lo que supone un necesario cambio de localización y ampliación de escenario. Seguirán en la zona de Ojea pero en lugar del espacio habitual detrás del Concello, tanto escenario como Jaimas se ubicarán hacia el lado del mar. Ello obligará a reubicar las grandes actuaciones de fiestas que se solían ubicar aquí, aunque se verá cuando se sepa el número de feriantes que acudan cuando en unos días se abra el plazo de solicitudes.

Esto ha supuesto un incremento de aproximadamente 70.000€ en el presupuesto de este año, ascendiendo desde los habituales 230.000€ hasta los 300.000€.

En cuanto a las medidas básicas de seguridad dentro de los diferentes recintos, aseguran que habrán encargados de Protección Civil, varias ambulancias, un Punto Violeta al que poder acudir en cualquier momento, varias patrullas de la Policía, y demás servicios necesarios para proporcionar total seguridad a los asistentes.

Las medidas incluyen reuniones de seguridad con los feriantes, realizando así un proceso de ubicación de cada puesto o atracción, y sus respectivas inspecciones para asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas.

Grupo local «La Duendeneta». | FDV

La programación cultural de este año decide darle una especial relevancia tanto a la Banda de Música de Cangas como al Palco de Música de la Alameda a causa de la celebración de su centenario.

La cultura popular será uno de los ejes de la programación con el Festival Tromentelo, la comparsa de cabezudos junto a la A.C. Lembranzas da Ría, Os Patajullos, elFestival Folclórico Pais de San Roque y el clásico ‘Así Canta Cangas: V Memorial Tucho Perete’.

Así como los actos religiosos organizados por las diferentes cofradías.

Están confirmadas las actuaciones en las verbenas de Nueva Fuerza, Saudade, ASSIA, Gran Parada y Claxxon Tour.

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La procesión del Cristo del Consuelo y de la Virgen del Carmen mntendrán su mportancia e esta programación con los fuegos, la Quema de Damas y Galáns. El Día del Carmen, el lunes 31, en la Plaza de la Constitución se acogerá una misa en homenaje a la Virgen del Carmen y a las gentes del mar, organizada por la Cofradía de la Misericordia Gremio de Mareantes con la colaboración del Concello.