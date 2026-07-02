Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena por Violación a Xabier RonErrores PAU extraordinariaAlerta Roja Calor PontevedraGallegos lista ForbesGelka madre solteraCamiseta Celta
instagramlinkedin

Elecciones

Cumbre del BNG para los comicios municipales de 2027

Ana Pontón presidió el encuentro, en el que se marcó el objetivo de ser la fuerza política que más crezca

Fotografía de familia del encuentro municipal realizado por el BNG.

Fotografía de familia del encuentro municipal realizado por el BNG. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

O Morrazo

El BNG celebró su primera cumbre nacionalista para ir preparando las elecciones municipales del 23M de 2027, que afronta con la perspectiva de ser la fuerza política que más crezca. La cita estuvo presidida por Ana Pontón y contó con representantes de Cangas y Moaña.

«Nuestro objetivo es muy claro, queremos conseguir más concellos gobernados por el BNG y aumentar nuestra representación municipal», señaló la portavoz nacional. Instó para ello a trabajar en contacto directo con la ciudadanía con una hoja de ruta marcada «que el Bloque está cumpliendo con paso firme».

Noticias relacionadas

«Pensamos los concellos en grande y demostramos donde gobernamos que es posible aplicar un modelo municipal diferente, pensado desde y para Galicia, y que mejora la vida de las personas», sentenció.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
  2. Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
  3. La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
  4. Costas afirma que el muro de la playa de Petís está fuera del dominio público e insta al Concello de Bueu que ordene a los dueños su reparación ante el riesgo de derrumbe
  5. El PP mantuvo cuatro reuniones con el Sergas para tratar de que el centro de salud de Moaña abriese con PAC
  6. Un moañés sufre un ictus que le dejó postrado y la ayuda a domicilio no llega hasta dentro de un año
  7. Las casas turísticas de O Morrazo se ofrecen por precios de hasta 4.200 euros a la semana
  8. Sobresalto en Bueu por un incendio en Cabo Udra, espacio natural protegido

A catarse dun melodrama queer

Roberto Salgueiro gana el Torneo de Dramaturxia con «Jessy& Jonny»

Una selva para llegar a sus casas en O Latón

Cumbre del BNG para los comicios municipales de 2027

Cumbre del BNG para los comicios municipales de 2027

Desafiando los límites físicos: cinco valientes con discapacidad recorren la Ruta de la Plata

La campaña del pulpo arranca en Bueu con capturas «discretas» pero con un precio medio de 13 euros

El servicio de autobuses a playas comienza sin ningún viajero desde Cangas

El servicio de autobuses a playas comienza sin ningún viajero desde Cangas

La luna grande y roja de julio

La luna grande y roja de julio
Tracking Pixel Contents