Cumbre del BNG para los comicios municipales de 2027

El BNG celebró su primera cumbre nacionalista para ir preparando las elecciones municipales del 23M de 2027, que afronta con la perspectiva de ser la fuerza política que más crezca. La cita estuvo presidida por Ana Pontón y contó con representantes de Cangas y Moaña.

«Nuestro objetivo es muy claro, queremos conseguir más concellos gobernados por el BNG y aumentar nuestra representación municipal», señaló la portavoz nacional. Instó para ello a trabajar en contacto directo con la ciudadanía con una hoja de ruta marcada «que el Bloque está cumpliendo con paso firme».

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«Pensamos los concellos en grande y demostramos donde gobernamos que es posible aplicar un modelo municipal diferente, pensado desde y para Galicia, y que mejora la vida de las personas», sentenció.