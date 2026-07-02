El Concello preguntará a la AXI por la mejora de la seguridad vial en la PO-551

El Concello de Bueu tratará de confirmar en los próximos días con la Xunta de Galicia si está prevista la implantación de medidas complementarias para incrementar la seguridad vial en la PO-551, concretamente en el tramo en el que el martes se produjo un atropello a una madre que cruzaba con un carrito de bebé por un paso de peatones en las inmediaciones del cruce con Pescadoira. Desde el gobierno local se tienen noticias extraoficiales de la existencia de un proyecto que, entre otras medidas, reforzaría la dotación semafórica en la carretera autonómica, concretamente entre los puntos kilométricos 10 y 12.

El alcalde buenense, Félix Juncal, lamentó el incidente, manifestando que «se produjo de día, por lo que no ha sido un problema de iluminación, y se ha debido a un despiste del conductor del vehículo». Recordó asimismo que en esa zona se acometieron diferentes mejoras para incrementar la seguridad vial, como fueron la instalación de balizas de separación de carriles, además del «refuerzo de la iluminación en los pasos de peatones, la señalización horizontal y vertical...»

Celebra que el accidente se quedase en daños leves, pero subraya que no por ello «es una situación que deba dejar de preocuparnos» y reconoce que «no es el primer atropello que se produce en ese paso de peatones». Razona en este sentido, que el espacio en el que se produjo el accidente «no deja de ser un trecho urbano, por lo que se debe circular por él con moderación». Más allá de eso, asume que si es posible adoptar alguna medida a mayores que pueda repercutir positivamente en el incremento de la seguridad vial en esa zona, «bienvenida sea».

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Juncal contactará en estos días con los responsables de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) para conocer si está prevista la ejecución de un proyecto de mejora en el ámbito de la PO-551 a su paso por el casco urbano de Bueu, y, si es así, para tener más información acerca de los detalles de la actuación y los plazos previstos para llevarla a buen término.