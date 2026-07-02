El Concello de Bueu prepara la licitación de un plan para el mantenimiento de jardines

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, ha encargado a los técnicos la preparación de un contrato para licitar el mantenimiento y conservación de los jardines municipales, en la misma línea de lo que se ha hecho con el plan de desbroces y con la limpieza viaria. La idea comenzará a perfilarse tras los meses de verano con la intención de incrementar la operatividad del concello buenense a la hora de actuar en esos espacios y salvar las limitaciones de personal que tiene en la actualidad.

Aunque la iniciativa aún está en una fase embrionaria sí se puede adelantar que el concello no incluiría en este contrato a la totalidad de espacios verdes de su titularidad, sino a un lote de ellos, mientras que el resto seguiría estando mantenido por personal propio. «Deberemos analizar la capacidad económica de la que disponemos y optimizar primero nuestros medios y recursos», explica el regidor. El modelo, en este sentido, es calcado al del plan de desbroces, con medios propios y la empresa adjudicataria repartiéndose los viales. El nuevo contrato no se ceñiría únicamente al mantenimiento, sino que contemplaría pequeñas actuaciones de mejora como la regeneración de zonas de césped deterioradas, nuevas plantaciones, etcétera.

El incremento en cuanto a superficies verdes experimentado por Bueu en los últimos años está, argumenta el gobierno local, detrás de la necesidad de apostar por este nuevo modelo de gestión. Al igual que ha ocurrido con los desbroces y la limpieza viaria y de playas la idea es adjudicar los trabajos por un periodo de dos o tres años que le dé una cierta seguridad al concello y, sobre todo, que le ahorre trámites, permitiéndole ser más efectivo.

«El año pasado añadimos una zona ajardinada en el cementerio de Beluso, este año contaremos con el nuevo parque Urbano Lugrís... Y hay que mejorar el servicio», señala Juncal, lo que implica «no solamente incrementar los medios sino también los recursos económicos». En estos días, sin ir más lejos, el concello está trabajando en la preparación de una nueva zona verde adyacente al edificio recientemente construido en as Lagoas. Son unos 500 metros cuadrados en donde, además de la dotación de tepe de césped natural se incluirán otros elementos como el riego automático.

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El horizonte temporal que maneja el ejecutivo buenense es el de adjudicar el contrato en los próximos meses para que pueda entrar en vigor a lo largo de 2027, consiguiendo lo que se prevé «una mejora notable y visible en los jardines del concello», sentencia el regidor.