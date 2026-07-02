Sector del mar en Cangas
Tres marineros salen ilesos tras el aparatoso choque de su embarcación contra una batea en la ría de Aldán
El barco de pesca de bajura está ya en reparación en la marina de Bueu
Un aparatoso choque alteró, la mañana del miércoles, la habitual jornada de trabajo del sector del mar en la ría de Aldán. A primera hora de la mañana un barco de pesca de bajura perdió el rumbo y, por razones que se desconocen, impactó contra una batea sufriendo importantes daños en el casco, como comprobaron los que más tarde vieron la embarcación dañada amarrada en el muelle de esta parroquia canguesa.
Desde la cofradía de pescadores explican que la tripulación del «Abuelo Lelo» había salido a instalar nasas en el fondo de la ría cuando se produjo el impacto. Los tres tripulantes se encuentran en buen estado, no sufriendo ningún daño físico. La embarcación, eso sí, tuvo que ser trasladada a la marina de Bueu en donde ya se encuentra la mañana de este jueves, para su reparación y regreso al trabajo lo antes posible.
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