La chapa metálica que martiriza a un barrio de Bueu: «Estamos desquiciados»

Los vecinos de Cela, en Bueu, aseguran llevar cerca de un año soportando día y noche el ruido provocado por una placa metálica colocada en la calzada en la zona de salida de la playa de Agrelo-Portomaior. Según relatan, cada vez que pasa un vehículo, la chapa golpea contra el firme y genera un estruendo que se repite de forma continua a lo largo de la jornada.

En el vídeo remitido por los residentes se observa una placa instalada sobre la vía, junto a vallas de obra, en una calle por la que circulan turismos. El problema, explican, se ha convertido en una molestia diaria para quienes viven en las inmediaciones.

«Disto fai un ano que estamos sufrindo os veciños en Cela, Bueu, na saída da praia de Agrelo-Portomaior. Día e noite, mil coches con este ruído», lamenta uno de los afectados. El vecino asegura que la situación está pasando factura al descanso y al estado anímico del barrio: «Estamos desquiciados psicoloxicamente».

Los residentes señalan a Aqualia, la empresa de aguas, como responsable de dar una solución al problema, al vincular la presencia de la placa con unas obras realizadas en la zona. «O que ten que solucionar o problema é Aqualia. Deixounos este marrón; un ano así», añade el testimonio vecinal.

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La queja principal no se centra solo en la existencia de la chapa, sino en la falta de una reparación definitiva tras meses de molestias. Los afectados piden que se retire o se asegure correctamente la placa para evitar el golpeteo y recuperar la tranquilidad en una zona residencial que, según denuncian, lleva demasiado tiempo conviviendo con un ruido evitable.