Néstor Rego reivindica en Domaio el papel del BNG en la transferencia de la AP-9 y exige a la Xunta acelerar al firma del traspaso

El BNG se citó en la mañana de este jueves en Domaio (Moaña), con el diputado en el Congreso Néstor Rego y la senadora Carme da Silva al frente, para valorar como «un paso histórico» la transferencia a Galicia de la Autopista del Atlántico, la AP-9, «gracias a la acción política del BNG». Los nacionalistas consideran que se avanza así hacia el objetivo de lograr una autopista «gallega y sin peajes».

El acto reunió a militantes de la comarca, a las alcaldesas de Moaña y Cangas, Leticia Santos y Araceli Gestido, y al diputado autonómico Paulo Ríos. Durante su intervención, Rego destacó que la aprobación de la proposición de ley para la transferencia de esta arteria esencial del sistema viario gallego «supone un paso decisivo para cumplir una demanda histórica del pueblo gallego».

Según explicó el diputado nacionalista, la iniciativa no solo garantizará el cambio de titularidad a favor de la Xunta de Galicia, sino también que sea el Estado quien asuma todas las consecuencias, «incluidas las económicas», derivadas de las decisiones adoptadas en los últimos años en relación con las prórrogas de la concesión a Audasa.

Rego reconoció, pese a todo, que el objetivo del BNG «no acaba aquí» y aseguró que la formación seguirá defendiendo una AP-9 «libre de peajes». «No es aceptable que la ciudadanía continúe pagando por una infraestructura más que amortizada», afirmó.

El BNG cifra en alrededor de 1.000 millones de euros el coste que tendría rescatar la concesión para eliminar los peajes, y critica la diferencia entre los cálculos del PP en Galicia y en Madrid sobre esta operación. La senadora Carme da Silva se refirió directamente al Partido Popular, al que acusó de llevar «años poniendo obstáculos a la transferencia de la AP-9». En este sentido, aludió a la concesión aprobada en el año 2000, a la privatización de Audasa y a los «vetos impuestos en el Congreso» a la tramitación de esta iniciativa.

Da Silva pidió al partido mayoritario en Galicia que «esté a la altura», tras recordar que la transferencia de la AP-9 responde a un acuerdo unánime del Parlamento de Galicia y a una demanda compartida por la sociedad gallega. Por ello, reclamó que la Xunta «ejerza plenamente sus responsabilidades» e impulse la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para avanzar en la materialización de esta competencia.

Los nacionalistas se felicitaron a sí mismos por el trabajo realizado durante años para «desbloquear» el cambio de titularidad de la autopista que vertebra Galicia de norte a sur. «Cada vez que esta reivindicación avanzó fue gracias a la iniciativa y a la perseverancia del BNG, tanto en las instituciones gallegas como en las Cortes Generales», añadió la senadora. Aunque el peaje sigue en vigor, Da Silva defendió que «fue el BNG el que logró las mayores rebajas de la historia en los peajes, reduciendo el coste que soportan diariamente miles de usuarios». Para los nacionalistas, una AP-9 sin peajes «es una cuestión de justicia e igualdad».