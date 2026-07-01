El servicio de autobuses a playas comienza sin ningún viajero desde Cangas

No hubo suerte en este primer día de funcionamiento del servicio de autobuses a playas. No había un solo viajero en la estación de autobuses de Cangas dispuesto a subirse al autobús que sale a las 16.00 horas con paradas a las localidades de la parroquia de O Hío de Vilanova y Donón, donde el autobús fija su regreso a las 21.00 horas, una más que lo que se dispuso el año pasado. El gobierno municipal sabe que los cambios horarios que se aplican en la línea regular no se van a sentir inmediatamente, que se necesita darle publicidad para que aquellos bañistas que llegan en barco desde Vigo sepan que desde la estación de autobuses de Cangas tienen una línea de transporte que les puede dejar en las playas de O Hío a una hora razonable, aprovechando toda la tarde, prácticamente, porque el regreso es a las 21.00 horas, que es donde había mayor demanda. El regreso en la línea de Bueu es a las 21.45 horas. Si el objetivo es retirar coches de la zona de playa, el primer ensayo de ayer fue negativo.

SOCORRISTAS CANGAS PRIMER DIA RODEIRA / Gonzalo Núñez

El gobierno local y la administración autonómica deben de buscar fórmulas para promover el uso de transporte público a las playas, no basta solo con ponerlo. La gente tiene que saber que existe esa posibilidad y no solo al llegar a la estación de autobuses de Cangas, sino que en Vigo los bañistas o turistas sepan que hay esta alternativa. Para eso se requiere esfuerzo en la promoción.

En cuanto al inicio del servicio de socorrismo en las playas de Morrazo, la anomalía se produjo en la playa de Rodeira, en Cangas. Llamó la atención la cubierta del puesto de socorro de Cangas, porque estaban sin cubierta. Desde el gobierno municipal se mencionó que el tejado, que ahora se "adorna" con trozos de lona, sería reparado en breve. También se hizo hincapié en que el carpintero municipal realizó reparaciones en los puestos de las playas de Cangas y en las casetas que no se pudieron cambiar este año porque están pendientes de que el pleno permita utilizar los remanentes de tesorería. También llegaron Cangas los letreros de "Praias se fume", que hasta ahora eran Liméns, Nerga, Barra y Melide. En cuanto a las embarcaciones, la empresa tiene a su disposición las que pertenecen al Concello, una estará operativa en Rodeira y otra en Areabrava.

Bandera Azul en O Con / Gonzalo Núñez.

Con respecto a Moaña, la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, procedió, como estaba previsto, a mediodía, al izado de la bandera azul en la playa de O Con. Es la primera bandera que luce en la comarca, a la espera de que Bueu ponga fecha para desplegar las suyas en las cuatro playas distinguidas, ya que Cangas renunció, por segundo año, a las enseñas de calidad que concede la Adeac y que obliga a requisitos como es contar con salvamento. Chapela asegura que el izado se llevó a cabo con normalidad y se abrieron los puestos de socorrismo, con los tres socorristas por turno que darán servicio a O Con y a la playa de A Xunqueira. Son en total seis socorristas -entre ellos una mujer que se incorporó al final al renunciar uno de los seleccionados en las pruebas- y dos patrones. Repiten tres socorristascon respecto a la temporada pasada y también los patrones, aunque uno de ellos antes como socorrista.

Pdrolos en la arena de A Xunqueira, en Moaña. / Fdv

Las playas de O Con y de A Xunqueira desplegaron también sus banderas "sen fume", aunque hubo quejas en este arenal por la cantidad de pedrolos que hay en la arena y que generan daños a las personas que apsena o a los bañistas. Aseguranq eu muchas personas lo que hacen es ir acumulando estos pedrolos en la zona de las dunas y piden una limpieza por parte del Concello.

Otro aspecto de las piedras acumuladas en A Xunqueira junto al puesto de socorristas. / Fdv

Noticias relacionadas

Aseguran que con estos pedrolos, que ya provocaron días atrás que un niño acabara en urgencias, la playa no es nada segura.