Rescatan inconsciente a una persona en la playa de Lapamán y la trasladan a Montecelo
Un particular alertó al 112 de que acababan de sacar del agua al bañista
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Una persona ha sido evacuada al hospital después de ser rescatada del agua, inconsciente, en la playa de Lapamán, en Bueu, según ha informado el CIAE 112 Galicia.
El incidente ocurrió poco antes de las 19.30 horas de este martes, cuando un particular alertó al 112 de que acababan de sacar del agua a una persona insconsciente, y que se le estaban practicando maniobras de reanimación sobre la arena.
Al lugar acudieron efectivos sanitarios del 061, que intervinieron al momento y luego lo trasladaron al hospital Montecelo. En el operativo también colaboraron agentes de la Guardia Civil.
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