Presentación de la revista erregueté y «Máis saaabor» en O Hío

La Mostra ofrece hoy dos actos, uno para el público más adulto con la presentación en el local O Adro del número 111 de la erregueté Revista Galega de Teatro, a las 19:00 horas; y acto seguido en el mismo local se recordará el legado de Manuel Lorenzo con motivo del próximo montaje-homenaje de «A velada de Londres» que organiza ButacaZero. El público infantil, como ayer con «un mar de xogos» en la Alameda, sigue sienbdo protagonista. Hoy en O Hío se representa «Máis saaabor!», a las 20:00 junto al cruceiro.