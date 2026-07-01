Presentación de la revista erregueté y «Máis saaabor» en O Hío
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Cangas
La Mostra ofrece hoy dos actos, uno para el público más adulto con la presentación en el local O Adro del número 111 de la erregueté Revista Galega de Teatro, a las 19:00 horas; y acto seguido en el mismo local se recordará el legado de Manuel Lorenzo con motivo del próximo montaje-homenaje de «A velada de Londres» que organiza ButacaZero. El público infantil, como ayer con «un mar de xogos» en la Alameda, sigue sienbdo protagonista. Hoy en O Hío se representa «Máis saaabor!», a las 20:00 junto al cruceiro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- Costas afirma que el muro de la playa de Petís está fuera del dominio público e insta al Concello de Bueu que ordene a los dueños su reparación ante el riesgo de derrumbe
- La carretera entre A Madalena y Aldán, en Cangas, permanecerá cerrada al tráfico durante un mes desde el lunes
- El PP mantuvo cuatro reuniones con el Sergas para tratar de que el centro de salud de Moaña abriese con PAC
- Las casas turísticas de O Morrazo se ofrecen por precios de hasta 4.200 euros a la semana
- Sobresalto en Bueu por un incendio en Cabo Udra, espacio natural protegido
- La voz de Cangas en el Resurrection Fest