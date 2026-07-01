La Mancomunidad recibe casi 100.000 euros en mejoras para la basura

La Mancomunidad de O Morrazo ha sido beneficiariade cuatro de las cinco subvenciones que había solicitado a la Xunta de Galicia al amparo de las ayudas convocadas con cargo al programa cofinanciado por la Unión Europea Galicia-Feder 2021-2027 para incrementar la ecoeficiencia de la gestión de los biorresiduos de competencia municipal. De esta forma, la Mancomunidad ingresa casi 100.000 euros, en concreto 98.398, a través de estas subvenciones, una de ellas de la línea 1, para la recogida separada de residuos, por importe de 40.000 euros. También ha logrado una subveción de 24.000 por la Línea 3 de las ayudas para comportaje; de la Línea 6, para adquisición de equipamiento para el Puunto Limpio, por 19.000 y de la Línea 7, para proyectos de digitalización, por importe de 15.398 euros.. Quedó descartada la subvención de 80.000, por agotarse el crédito, dentro de la Línea 5, que era para mejoras en el Punto Limpio.

El proyecto de recogida separada de residuos biorresiduos busca reforzar la circularidad en la gestión de los residuos municipais mediante actuaciones combinadas de suministración de materiales adecuados, fundamentalmente bolsas compostables que faciliten la correcta separación en origen y campañas de información, comunicación y sensibilización, acompañamiento técnico y seguimnerradores. En la actualidade, la Mancomunidad cuenta con 126 grandes generadores adheridos al servizo de recogida puerta a puerta de biorresiduos. En 2025 alcanzó una recogida total de 458.010 kilos, frente a los 347.880 de 2024, lo que supone un incremento del 31,66 %.

A través de la Línea 3 se pretende aumentar los composteros domésticos en 150 que se suman a los 1.650 actuales, distribuidos en 640 en Cangas, 546 en Moaña y 464 en Bueu. Desde o punto de vista cuantitativo, e considerando unha xeración media de 392,37 kg/ano por fogar, a implantación de 150 novos composteiros permitirá tratar aproximadamente 58,85 toneladas anuais de biorresiduos, directamente no lugar de xeración», señalan en el proyecto remitido por la Mancomundiad y que resultó subvencionado..

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A través de la Línea se adquirirán tres contenedores-caja metálicos de gran volume, configurados como puntos limpos móviles de proximidad. En la actualidad existen 12 Puntos Limpios de Proximidade repartidos por los tres concellos con cuatro en cada uno de ellos.