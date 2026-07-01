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La luna grande y roja de julio

Luna llena sobre la ría de Vigo

Luna llena sobre la ría de Vigo / Fdv

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La luna grande de julio.

Si además de grande es roja, es augurio de buen tiempo. Así de insultante y orgullosa se presentaba ayer la luna en el cielo de la ría de Vigo. Así se contemplaba desde Rodeira en un atardecer ya tardío, que hizo que cientos de personas se lanzaran a retratar el momento mágico. De hombre lobo, ni rastro.

El párroco sí acudió a la presentación de las fiestas entre tanto rojerío

Los tiempos cambian. El Concello de Cangas invitó a la oposición municipal y a la Diputación de Pontevedra a estar en la presentación de las Fiestas del Cristo. Tanto AV, como PP y Diputación decidieron no acudir. Sí lo hizo el párroco de Cangas, Santiago Pérez, que se unió en comunión con el rojerío que gobierna Cangas. Estuvo, además, dicharachero, como es él. Y departió con es gobierno tripartito sin crispación.

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