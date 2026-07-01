La CUT inicia una campaña contra la propuesta de altas médicas de las mutuas

La central sindical CUT inició este miércoles una campaña informativa contra la medida del gobierno autonómico de Alfonso Rueda (PP) de otorgar poder a las mutuas sobre las altas médicas (Resolución del 20 de mao de 2026, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade, por la que se acuerda la publicación de la modificación de la instrucción del 1 de abril de 2019 por la que se establece el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal por los inspectores médicos, subinspectores sanitarios, controladores de la gestión de la incapacidad temporal, de las unidades de inspección y control de la salud laboral de la Consellería de Sanidade).

Después de presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la CUT comenzó ayer lo que va a ser un calendario de actuaciones encaminadas en tumbar la iniciativa del gobierno gallego. Durante la mañana de este miércoles, miembros de la CUT hicieron campaña informativa en la estación de transporte marítimo de Cangas y también en los centros de salud de Cangas, Bueu, Moaña y Aldán, con la finalidad de modificar la norma por la cual las mutuas, con la complicidad del INS y de la Xunta, según la CUT, tendrán capacidad para dar de alta de las enfermedades comunes y de su implicación en la clase trabajadora gallega.