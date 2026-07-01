El Concello repite el aumento de expediciones de autobuses a O Hío y Aldán para dar servicio a playas

El día 1 de julio se levanta el telón del verano. Llega la primera gran oleada de turistas y comienzan a llenarse las playas y surgir los problemas de tráfico en las zonas de O Hío y de Aldán. Julio comienza a golpe de calor, de un termómetro desmedido y ansias por llegar a los arenales, donde se hace más patente el periodo vacacional. El gobierno local de Cangas se prepara para conciliar turismo con vida local, que no siempre es fácil en esta zona de Morrazo cada vez con más adeptos y donde se multiplica por tres el número de habitantes. En ese sentido, se repite lo que parecía iba a ser un experimento de aumentar el número de autobuses que circulan por las carreteras de O Hío y Aldán que conducen a las playas y dan también servicio a los vecinos. Es una iniciativa encaminada a sacar coches de las mencionadas vías, que no se consigue casi siempre, mucho menos los fines de semana.

Esta segunda experiencia de aumento del servicio de autobús afecta a la línea Donón-Nerga-Vilanova-O Hío-Liméns-Seixo (Darbo)-Balea-Cangas. Se crea una expedición con salida de Donón a las 16.45 horas, de lunes a viernes laborales, en los meses de julio y agosto. Esto supone que se modifica el actual horario de salida de Donón, a las 20.00 horas, de lunes a viernes laborales en estos dos meses, que será ahora a las 21.00 horas; una hora más como habían pedido los vecinos, según manifiesta la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. En la línea de Bueu (porto)-Aldán-Cangas, también el horario de salida será el de las 21.45 horas, de lunes a viernes laborales en julio y agosto, Los sábados, domingos y festivos de julio y agosto se mmantendrála salida de Bueu a las 21.00 horas.

La ampliación del horario es una nueva vía, una nueva fórmula para hacer interesante los viajes en autobús y, así, obtener un mayor número de viajeros, sobre todo de esos que quieren regresar tarde de las playas de O Hío y Aldán que quedan más alejadas. El gobierno local, más la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que nadie, está convencida de que la medida retirará vehículos de la carretera. Y esos que su opinión contrasta bastante con la que mantiene la empresa encargada de la línea, que cuando al finalizar la experiencia del verano del pasado año concluyó de que había sido una experiencia que no había aportado más viajeros a la línea, que suponía un esfuerzo mayor para la empresa que en absoluto se veía correspondido económicamente. No valió de mucho la queja, porque el gobierno local de Cangas consiguió de nuevo el aumento de expediciones y horarios. Este fin de semana, donde se espera buen tiempo, será el primer gran test del verano.

La alcaldesa Araceli Gestido (BNG) debe firmar en esta semana el decreto para que la Policía Local de Cangas vaya a la zona rural para ocuparse del tráfico, donde se crearon nuevos núcleos urbanos en la zona rural. También es cierto la Policía Local está obligada ya a air a la zona rural por la ordenanza municipal que regular el aparcamiento de autocaravanas y caravanas.

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Empieza también hoy el servicio de socorrismo en las playas de Cangas, Moaña y Bueu. En Cangas se prestará el servicio en 5 arenales: Rodeira (3 puestos), Nerga (2), Areabrava (2), Liméns (2) y Menduiña (2). Rodeira y Areabrava tendrán un servicio de embarcaciones cada una con un patrón. El servicio se prestará en horario de 13.00 a 20.00 horas, de lunes a Domingo. El servicio lo presta una empesa privada con 19 socorristas y un coordinador. Moaña iza este miércoles la bandera azul en O Cón y pone en marcha un equipo de dos socorristas y dos patrones, que atenderán también la gran playa de A Xunqueira, que no tiene bandera azul. En Bueu, el servicio de socorristas se prestará en 5 playas: Lapamán, Portomaior, Lagos, Area de Bón y Banda de O Río, las cuatro primeras tienen bandera azul. El servicio se prestará del 1 de julio al 15 de septiembre. Lo presta la empresa Ambipar a la que se adjudicó el contrato el año pasado por tres años. Son 16 socorristas y un coordinador. Dos socorristas por playa en Bueu, excepto Portomaior que tendrá 3. Dos motos, una en Area de Bon y otra en Portomaior.