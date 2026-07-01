Cangas adelanta el primer gran bloque de las fiestas do Cristo 2026: Grande Amore, Nadie González, verbena y cultura popular

El Concello de Cangas ha avanzado este miércoles el primer bloque de la programación de las Festas do Cristo 2026, que se celebrarán entre el 21 y el 31 de agosto, en el que será uno de los grandes eventos del verano en el Morrazo. Aunque la alcaldía insiste en que todavía quedan «nombres, actividades y nuevos contenidos por desvelar», ya podemos ver que este año el evento girará en torno a cuatro ejes: la música gallega actual, la verbena, la tradición y la cultura popular.

En el apartado musical, las primeras confirmaciones configuran un cartel con Grande Amore, Rebeliem do Inframundo, Nadie González, Nékrora, Alana, Nacho.Faia.Lar, A Gramola Gominola ou A Duendeneta. Desde el consistorio aseguran que este avance «habla de una fiesta viva, diversa y conectada con el presente».

Una apuesta musical diversa

El cartel lo encabeza el rock más arriesgado, acelerado y distorsionado de Grande Amore, seguido por la fuerza colectiva de Rebeliom do Inframundo, entre el rap, la electrónica y la tradición gallega. También pondrá rap sobre el escenario la artista Nadie González, llevando a Cangas su universo de palabra, electrónica y raíces. La música tradicional gallega atravesada por la electrónica, el pop y el baile serán lo que marque la puesta en escena de Alana. Nacho.Faia.Lar llegará con su relectura contemporánea de Zeca Afonso entre la canción, la improvisación y la electrónica. También habrá representación local con el punk rock cangués de Nékrora. Los más pequeños disfrutarán del Rock&Roll en gallego de la Gramola Gominola o las sesiones de los DJs de A Duendeneta.

Con este primer avance, las Festas do Cristo comienzan a dibujar una primera fotografía musical que va más allá de la suma de nombres y que refuerza «la voluntad de ocupar la calle desde lenguajes distintos, pero con una misma idea de celebración compartida».

La música de verbena y baile volverá a también tendrá un papel destacado en esta edición, con la presencia de formaciones como Nueva Fuerza, Saudade, ASSIA, Gran Parada o Claxxon Tour. El programa combinará así propuestas pensadas para públicos y generaciones diferentes, manteniendo esa convivencia propia de las fiestas populares entre los grandes conciertos, las orquestas, las sesiones festivas y los formatos que hacen de la calle su escenario natural.

Programación cultural

La programación cultural incorporará también la actuación de la Banda de Música Belas Artes en el Palco de Música da Alameda, en un año especialmente simbólico en el que tanto la formación como el propio palco cumplen 100 años. La coincidencia de los dos centenarios convierte esta cita en un encuentro entre música, memoria y patrimonio local, recuperando uno de los espacios más reconocibles de la villa alrededor de una entidad profundamente vinculada a la vida cultural de Cangas. La programación familiar y para público cautivo ocupará también un lugar propio dentro de este primero avance, con propuestas como A Gramola Gominola, Teatro Calavera con A festa da Iguana o As almofadas soñadoras, de Dani Blanco. Las Festas do Cristo volverán a integrar así Rock&Roll en gallego, teatro, humor, títeres, música, magia, teatro de objetos, circo, narración oral y propuestas participativas, entendiendo la celebración como un espacio intergeneracional en el que también las crianzas forman parte activa de la vida cultural de la villa.

La cultura popular será otro de los ejes de la programación. El Festival Tromentelo contará con su propio espacio en el arranque de las fiestas, mientras que la comparsa de cabezudos junto a A.C. Recuerdos de la Ría, uno de los pasacalles al frente de Os Patajullos, el Festival Folclórico Pais de San Roque o el festival 'Así Canta Cangas: V Memorial Tucho Perete' reforzarán la presencia del tejido cultural local y de las expresiones tradicionales que forman parte de la memoria colectiva del Cristo. En esa línea, la fiesta se volverá a construir desde la música, el movimiento, la participación vecinal y la presencia de colectivos que mantienen viva la identidad cultural de Cangas.

La tradición en el centro

Los actos centrales alrededor del Cristo do Consolo y de la Virxe do Carme mantendrán su importancia dentro de la programación, con los fuegos, el pregón al frente de una persona representante de la Muestra Internacional de Teatro Cómico y Festivo de Cangas, la Quema de Damas e Galáns, la misa solemne, la procesión, el canto del himno del Cristo, la Salve Mariñeira y el espectáculo pirotécnico. En el Día del Carme (lunes 31), además, la Plaza da Constitución acogerá tras la misa un homenaje a la Virxe do Carme y a las gentes del mar, organizada por la Cofradía da Misericorida Gremio de Mareantes con la colaboración del Concello de Cangas, con lectura de poemas, la intervención de un marinero jubilado sobre la vida en el mar y la actuación del Coro María Soliña. Se trata de un bloque esencial dentro de las fiestas, en el que confl úen tradición religiosa, cultura marinera, participación popular y algunos de los momentos más reconocibles para Cangas.

La imagen de las Festas do Cristo 2026, obra de Iago Comedeiro, acompaña este primer avance con una propuesta visual de fuerte personalidad, alegre y festiva, construida a partir de elementos vinculados a la identidad canguesa. El cartel reúne referencias al Reloxo de Guitián, al mar, al Facho, a los fuegos artificiales, al Palco da Alameda Vella, a los cabezudos, al sol de la bandera de Cangas, a la danza de Darbo, a la sirena del Galeón, a la caracola de Donón y a la música tradicional, con una gama cromática inspirada en los colores propias de la villa.

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Esa misma idea estará presente también en la línea audiovisual con la que el Concello acompañará la comunicación de las Festas do Cristo: «una mirada sobre Cangas construida a partir de testimonios de vecinas y vecinos, localizaciones reconocibles y elementos simbólicos que conectan directamente con la propuesta gráfica del cartel.» Del diseño a la imagen en movimiento, las fiestas se presentan este año como un relato colectivo en el que la villa se vuelve a mirar a sí misma para celebrar el que es, lo que recuerda y lo que comparte.