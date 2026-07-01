La campaña del pulpo arranca en Bueu con capturas «discretas» pero con un precio medio de 13 euros

El pulpo ha vuelto a cobrar protagonismo en las lonjas de la comarca con el inicio de una campaña marcada por las capturas «discretas» en Bueu pero también por los buenos precios, con una media de 13 euros el kilo tanto en el municipio buenense como en el vecino de Cangas. En total han sido 3.760 los kilos descargados durante esta primera jornada tras el levantamiento de la veda, muy lejos de la cifra récord de cinco toneladas alcanzada en el año 2025. Las cofradías, eso sí, se muestran muy prudentes a la hora de predecir cómo pueden resultar los siguientes meses para el sector.

Bueu contabilizó un total de 2.200 kilos, con un descenso de unos 1.500 con respecto al año anterior, lo que supone, para el patrón mayor de la cofradía San Martiño, José Manuel Rosas, que «ni por asomo es el arranque del año pasado. Es un comienzo peor de lo que se esperaba». Con una treintena de barcos en la mar, la irregularidad fue la tónica de hoy. «Hay barcos que a las 12.30 ya habían cogido la cuota y venían para tierra y otros que llegaron sin casi coger un mísero pulpo», señala Rosas.

Un marinero de la flota de Cangas con dos pulpos en sus manos. / FDV

Entre los afortunados se encontraba el «Managra», patroneado por Antonio Buceta, uno de los primeros en arribar a puerto con la cuota completa de 35 kilos por embarcación y otros tantos por tripulante enrolado y a bordo. «Había un poco de viento pero para ser el primer día estuvo bien», asegura. En cuanto al tamaño del producto, señaló que «hay de todo». También el «Hades Un» de Luis Reiriz completó el cupo. «Venía bastante mezclado pero sí que había alguna pieza buena», afirma. Eso sí, con la cautela de quien vivió en propias carnes la campaña pasada. «Empezamos muy bien el primer mes y luego todo se paró», apunta, antes de recordar que «hubo un día que cogimos la cuota con apenas 70 nasas. Hoy lo hicimos con 400».

Pulpo descargado en el interior de la lonja de Bueu antes de ser clasificado. / Gonzalo Núñez

Los precios fueron notables, con un máximo de 14 euros para las piezas más grandes (más de 2 kilos), 12,20 las medianas (entre 1,5 y 2 kilos) y 10 para las pequeñas (de un kilo a kilo y medio). El pulpo roto (aquel al que le faltan al menos dos patas) se cotizó a 7,50 euros.

Cefalópodo en cajas en el interior de la lonja buenense. / Gonzalo Núñez

Mejor fueron las cosas en Cangas, al pasar de los 1.329 kilos capturados hace un año a los 1.560 de la jornada de hoy, un incremento que tiene mucho que ver con el aumento en paralelo de barcos participantes en la campaña, un total de 24. Los precios se situaron entre los 14 y los 11,20 euros, con la misma media de 13 que se registró en Bueu. Al igual que en el concello limítrofe hubo disparidad entre las embarcaciones, con algunas que no llegaron a coger toda la cuota. La entrada de viento del norte y la luna llena son dos de los factores que apunta el gerente de la cofradía canguesa, David Fernández, como influyentes para esa falta puntual de producto. En todo caso, subraya que «los inicios de las campañas nunca son concluyentes».

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La práctica totalidad del producto descargado en Bueu y Cangas -salvo algún pedido para el mercado local, con restaurantes y plazas de abastos- fue adquirido por una empresa frigorífica de Camariñas, a través del sistema ya implantado de subasta telefónica.