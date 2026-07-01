Alternativa dos Veciños convoca a los vecinos contra la nueva valoración catastral que afecta a 35.000 construcciones
Denuncia una subida "brutal" del IBI además de anunciar vías de defensa legal. En la reunión prevista para mañana se entregarán modelos de recursos
Está visto que Alternativa dos Veciños (AV) quiere ir sola en la lucha contra el cambio de valoración catastral que afecta a 3.500 construcciones en Cangas, incluyendo viviendas y galpones. Su concejala, Victoria Portas, no acudió a las reuniones de portavoces que hubo para consensuar una línea de defensa a seguir y en la que, ahora mismo, van de la mano, el gobierno tripartito (BNG, PSOE y EU) y principal partido de la oposición, el Partido Popular. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, viajó a Pontevedra, a la Gerencia Territorial del Catastro, para pedir explicaciones de este cambio de valoración catastral (fincas que figuraban como rústicas pasan a urbanas). Tras ese encuentro, los portavoces del gobierno y PP decidieron que la propuesta a la Gerencia Territorial del Catastro es que se eliminen todos los recibos pendientes que se reclaman de los años 2023, 2024 y 2025 (el recibo de 2026 ya lleva incorporado el cambio de valoración). Había intención también de programar una charla informativa, incluso se buscaron técnicos, pero no se fijó fecha.
Alterantiva dos Veciños se adelanta a las demás formaciones con la convocatoria de una reunión mañana, a las 20.00 horas, en el salón de plenos del Concello de Cangas, en el que se abordará las consecuencias y las alternativas frente a las recientes notificaciones. En opinión de AV, este procedimiento simplificado de valoración supondrá, como es lógico, un incremento del tipo impositivo del IBI, que pasará del 0,3 de Rústica al 0.55 de Urbana. AV denuncia que Catastro quiere aplicar el módulo básico de construcción de suelo urbano a zonas de núcleo rural y realizar agrupamientos unilaterales de parcelas, sin previa audiencia a los interesados. En el acto se explicarán vías de defensa legal y se entregarán modelos de recurso, además de resolver dudas sobre cómo acceder al expediente electrónico.
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