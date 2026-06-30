La toxina remite y la actividad regresa al muelle de A Mosqueira, en Moaña

La descarga de mejillón regresó, de forma todavía tímida, a los muelles moañeses de A Mosqueira –cercano al centro urbano– y de Domaio, al remitir el episodio de toxinas lipofílicas que mantenía los viveros cerrados desde mediados del pasado mes de abril. A partir del 18 de junio los biólogos del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) empezaron a constatar un descenso de la toxina y permitieron abrir primero los polígonos Cangas E. D y C, ubicados entre el estrecho de Rande y los frentes marítimos de Meira y del centro de Moaña.

Así las cosas, a lo largo de la semana pasada fue habitual ver descarga de bivalvo en A Mosqueira destinado sobre todo a fábrica para su venta en conserva en el mercado nacional. Ahora bien, la remisión del episodio de toxina no es todavía estable y el viernes fue necesario cerrar nuevamente el polígono Cangas E.

Más suerte tienen los bateeiros con viveros en la ensenada de San Simón, algunos de los cuales tienen su puerto base en Domaio, aunque el grueso lo tienen en San Adrián (Vilaboa). En sus casos los viveros están abiertos desde comienzos de junio.

El sector espera que poco a poco toda la ría de Vigo obtenga el visto bueno para comercializar mejillón. Hay que recordar que ya a finales de julio suele dispararse la actividad si los análisis lo permiten, al comenzar la campaña de exportación de mejillón al sur de Italia De momento en los muelles se explica que sobre todo se está vendiendo el producto más grande que no dio tiempo a comercializar antes de los cierres de abril.