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Susto por un fuego en una finca por la noche en Moaña

El propietario estaba realizando una quema de rastrojos que se descontroló aunque la apagó con sus propios medios

El fuego en la zona de A Lameira en Moaña.

El fuego en la zona de A Lameira en Moaña. / Fdv

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Cristina González

La Policía Local de Moaña tuvo que desplazarse a medianoche del lunes a la zona de A Lameira, entre Portal do Almacén y A Pandiña por un fuego en una finca que al final se confirmó que había sido provocado por el escape de una quema.

En un primer momento se avisó a los bomberos debido a la proximidad a las casas, aunque cuando la patrulla llegó, el vecino ya lo había controlado con sus propios medios y todo quedó en un susto, aunque la actuación fue muy imprudente por parte del propietario de la finca.

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Este pequeño fuego se declaró al final de una jornada que había amanecido con el primer incendio forestal de la comarca en verano, registrado en la zona de Red Natura en Cabo Udra, en Bueu, en donde ardieron 3.500 metros de monte raso.

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