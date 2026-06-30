El PP de Bueu alerta de la precariedad de la Policía Local, con llamadas sin atender y el desvío al 112 sin funcionar correctamente

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha vuelto a alertar de la «situación de precariedad» que vive la Policía Local, después de que en la jornada del lunes se produjese un accidente de tráfico que motivó varias llamadas a jefatura «sin que fueran atendidas, ya que en el turno de tarde solamente hay un auxiliar». A la anómala situación, añaden, se une el hecho de que el desvío telefónico que se hace al 112 para estos casos «no está funcionando adecuadamente».

Los populares ponen de manifiesto el agravamiento en el deterioro del servicio y en la «desatención a los vecinos» debido a la falta de efectivos y medios, lo que, en su opinión, está generando «un marco de inseguridad ciudadana», por lo que exigen al regidor local, Félix Juncal, la adopción de soluciones «inmediatas y efectivas».

«Por las noches no hay servicio, por las tardes solo auxiliares y encima las alternativas no funcionan por un problema con el teléfono», señala la oposición buenense, en una situación que solo se puede paliar «si tenemos la suerte de que venga la Guardia Civil desde Cangas». Las expectativas, apunta la portavoz del PP, Elena Estévez, son bastante malas ante un mes de julio en el que llegan eventos tan importantes como el SonRías o las fiestas del Carmen, además del aumento de población por la temporada veraniega.

Apunta Estévez que su formación lleva denunciando la precariedad en el servicio durante dos meses, reclamando soluciones efectivas que no llegan. Habla, en este sentido, de que faltan agentes, que cuentan con medios caducados y unas instalaciones en mal estado, lo que provoca «que se hayan producido incidentes, accidentes o indisposiciones en las que no había nadie para atender a los vecinos».

Apunta Estévez que la solución pasa por crear más plazas de agentes, «pero parece que eso nunca es una prioridad para el gobierno local, pese a que cada dos por tres hablan de la Relación de Puestos de Trabajo y de unas necesidades de cambios y actualizaciones que parecen no llegar para nuestra Policía Local».