El PP afirma que la deuda histórica de Cangas nació con el gobierno del BNG

La deuda de Cangas es sinónimo de contienda política. Mientras el gobierno tripartito (BNG, PSOE y EU) anunciaba que hoy se liquidaba la deuda bancaria que tenía el Concello, el PP no perdió tiempo y salió a decir que el gobierno local engañaba a la población con sus datos. Mencionó que el BNG intentaba hacer ver que la deuda venía del PP, después de 12 años, cuano la realid contable es justo la contraria: "Los que hoy dicen liquidar no es más que la última cola de un agujero monumental que ellos mismos cavaron y que casi nos cuenta la intervención municipal", señalan los populares. Lo cierto es que sí hubo intervención municipal. El plan de ajuste no es otra cosa que una intervención, como sucedió prácticamente en todos los concellos de España. El PP afirma que frente al relato propagandístico del BNG, la formación que lidera Dolores Hermelo pone sobre la mesa lo que llama una realidad incuestionable: la propia Conta Xeral de 2010, donde en su página 331 refleja un remanente negativo de tesorería de más de 15 millones de euros, que, en su opinión, estuvo provocado en exclusiva por la nefasta gestión de aquel mandato de la izquierda (2007-2011), donde solo se aprobó un presupuesto. "Esta asfixia financiera se agravó aún más al año siguiente, tal y como refleja la Conta Xeral de 2011 y el informe de Intervención emitido el 28 de agosto de 2012.En este documento oficial se certificaba que el remanente negativo para los gastos generales se disparaba hasta los -17.354.789,50 euros.

El PP afirma haberse encontrado en 2011, cuando tomó el poder, con un concello en quiebra técnica absoluta., sin dinero ni para pagar las nóminas. Dice que la situación era tan crítica que el ejecutivo tuvo que pactar con urgencia un plan de pagos directamente con tres las de los contencioso administrativo de Pontevedra, para evitar el Estado interviniese el municipo. El PP ya anuncia que no va a apoyar al gobierno a desbloquear los tres millones de ahorro. "Nosotros vamos a apoyar cualquier propuesta que defiendan los vecinos, pero no seresmos cómplices del habitual uso electoralista del BNG" y anuncian que quieren ser partícipes en el reparto de los remanentes.

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En julio del año 2007, el que era por aquel entonces concejal de Facenda del Concello de Cangas, el nacionalista Xosé Xoán Santamaría, elaboró un informe económico en el que anunciaba que el PP había dejado a Cangas con una deuda nada más y nada menos de 22,5 millones de euros, con 6 pendientes de cobro. Calificaba de muy crítica la situación, que era de esta manea: 6,7 millones de euros, la deuda que se mantiene con acreedores y proveedores, debido a que aumentaba todos los años 2 millones de euros. La deuda bancaria a 1 de enero de 2007 era de 4,5 millones de euros, mientras que se mantenía una con la Seguridad Social de 6,7 millones de euros. Las deudas con acreedores y proveedores generaba dificultades en el suministro. Hablaba de una liquidación del presupuesto del año 2006 que arrojaba un déficit de 3 millones de euros y que aparecía deuda sin cobrar o sin pagar de los años 1998 y 1999.