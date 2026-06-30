O Morrazo también pedalea con Discamino desde Sevilla a Santiago

Los termómetros en Sevilla marcan por encima de los 40 grados, pero para los integrantes del colectivo Discamino, fundado en 2009 para realizar rutas de peregrinas para personas con discapacidad, no hay obstáculo que no se pueda salvar. Este miércoles, cinco participantes, entre ellos tres de O Morrazo con gran discapacidad, parten en furgoneta a Sevilla para empezar la ruta en cinco triciclos (2 bici-silla; 2 handbikes y 1 reclinada) con sus respectivos pilotos y con Javier Pitillas, alma mater de la entidad, al frente. Será una nueva ruta conjunta para la canguesa Laura Martínez y para los moañeses Suso Valverde y Pablo Paz, después de las que hicieron por el Camino Francés y el año pasado por el Norte. Con ellos participan también Merchi A. de Cambados y Naira A. de Donosti.

Serán 18 etapas que comenzarán este viernes con la primera (tercera si se tienen en cuenta las realizadas en el viaje desde Santiago) entre Sevilla y Almadén de la Plata, de 67,8 kilómetros; el día 4 recorrerán Almadén-Fuente de Cantos, con otros 68,1 km; el tercer día serán 65 km hasta Torremejía y así hasta Aldea del Cano, Cañaveral -la más larga con 70, 6 kilómetros- a Villar de Plasencia, Guijuelo, Salamanca, Zamora, Ferreras de Abajo, Puebla de Sanabria y A Gudiña entrando ya en Galicia hasta Viladerrey, Ourense, Lalín y la meta en Santiago, a donde está previsto que lleguen el día 18 de julio. Recorrerán 1.000 kilómetros y marcarán un nueo reto en su agenda de rutas.

La canguesa Laura Martínez en una Ruta a Santiago. / Fdv

En el caso de la canguesa Laura Martínez, de 37 años y con espina bífida, asegura que se trata de su cuarto Camino, aunque ya hizo también otras dos rutas por Portugal. Realizó el Camino Francés, el del Norte y el último tramo de Santiago-Muxía, que viene siendo el tramo final del Camino. Asegura que sin los pilotos esta experiencia que viven no sería posible, "son una ayuda fundamental, no sólo física sino mental". Además de Javier Pitillas, forman el pelotón de pilotos que tiran de las bicis Julio Villaraviz, Juan Osa y Nando Molares, que tienen también apoyos en Yolanda y Menchu y en los conductores José Luis Hermelo y Eloísa. "Es una experiencia muy bonita, tanto a nivel personal como en equipo. Aprendes mucho y conoces a mucha gente y alguna llega para quedarse", señala Laura Martínez, que estudió un ciclo de Administración y Finanzas y tras 10 años trabajando en una empresa privada, preparó oposiciones a la Seguridad Social en donde trabaja desde hace un año.

Para la canguesa, que asegura que llegó a Discamino porque siempre le gustó hacer deporte y en O Morrazo lo tenían complicado, además de que tenía ganas de la experiencia de hacer el Camino, el calor en Sevilla no será problema: "A lo que tengo miedo es a los madrugones que nos van a tocar para pedalear en las horas más frescas".

"Para mí, que no puedo caminar, son mis piernas"

Jesús "Suso" Valverde es un histórico de Discamino. nacido en el año 63, trabajaba en el sector de la pintura industrial y decorativa y una caída de espaldas le produjo una lesión modular que le dejó en silla de ruedas. Reconoce que él trata de hacer una vida normal, "como cualquiera, sólo que voy en una silla de ruedas". El moañés ya lleva nueva Caminos hechos y esta Ruta de la Plata será la décima: "Para mí estas rutas suponen esfuerzo y superación, como dice el lema de Discamino, "Que nadie te diga que no puedes", aparte de convivir durante 18 días con otros compañeros y compañeras que tienen capacidades diferentes". Dice que" la vida nos ha quitado unas cosas, pero nos da otras que no son menos importantes que las que hacíamos anteriormente, lo importante es disfrutar y ser feliz". Reconoce que fue una suerte encontrar a Discamino en su vida, gracias a los pilotos, intendentes y todos los voluntarios que hay en esta asociación "podemos cumplir nuestros sueños, realizar el Camino de Santiago, por eso pongo en valor a todos y cada uno de los voluntarios porque para mí, que no puedo caminar, son mis piernas". Como su compañera Laura, tampoco teme al calor andaluz y sabe que se tendrán que levantar muy temprano para esquivar las horas fuertes del día, empezar a las 7 de la mañana y acabar la etapa a mediodía.

Pablo Paz, aunque nacido en Vigo en el año 68, reside en Moaña desde siempre. Un Ictus le provocó una hemiplejia lateral izquierda y lleva conviviendo con ella desde hace 10 años. Trabajó en la construcción naval, en el sector del mejillón, en la extracción de almeja y navaja y finalmente en la plaza de abastos de Moaña con un puesto de alimentación. Combina este trabajo con su pasión por el remo.

El moañés ya realizó la Ruta de Roncesvalles-Santiago y la vuelta a la península ibérica, saliendo de Vigo hacia el sur para regresar a la ciudad olívica por el norte: "Fueron 73 maravillosos días de pedaleo y de convivencia con los compañeros, un total de 3.800 kilómetros", recuerda Pablo que asegura que estas rutas "suponen compartir momentos únicos con los compañeros de Discamino. Es una bendición".

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Con las altas temperaturas del sur, reconoce que tocará levantarse muy temprano, a las 6 de la mañana para empezar a pedalear lo antes posible.