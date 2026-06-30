O Adro acoge el 10º Torneo de Dramaturxia de Galicia con cuatro textos

Llega una de las actividades esperadas de la Mostra como es el Torneo de Dramaturxia de Galicia, una iniciativa que comenzó hace diez años y que supone una fiesta en la que se instala un ring y actores, actrices ,y este año autores y autoras, defienden cuatro textos de dramaturgos y dramaturgas en busca del precio galardón. Se celebra este martes a las 22:00 horas en O Adro Taberna Cultural y este año compiten los dramaturgos y dramaturgas Gustavo del Río, Devorah Bukusic, Raquel Castro y Roberto Salgueiro; como actrices y actores, Paula Carballeira, Santiago Cortegoso, María Lado, Iván Fernández, Amantia Coello, Manolo Cortés, Devorah Bukusic y Marta Lado y como directores y directoras Fran Godón, Roi Vidal, Laura Porto y Carlos Labraña.

Como novedad, todas las personas que partiicpan tanto leyendo, como dirigiendo y actuando son autores/as que escribieron un texto en las pasadas ediciones. Combaten cuatro textos premiados en otras ediciones y leídos por otros autores y autoras y no son dirigidos por quien los escribió.

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