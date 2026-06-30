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MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO CÓMICO E FESTIVO DE CANGAS/La programación

O Adro acoge el 10º Torneo de Dramaturxia de Galicia con cuatro textos

Recuperan obras premiadas en otras ediciones para subirse al ring

En la alameda, Bico de Toupa invita a jugar con la madera

El ring para el torneo celebrado en la Mostra de 2025.

El ring para el torneo celebrado en la Mostra de 2025. / Diego Seixo

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Cristina González

Llega una de las actividades esperadas de la Mostra como es el Torneo de Dramaturxia de Galicia, una iniciativa que comenzó hace diez años y que supone una fiesta en la que se instala un ring y actores, actrices ,y este año autores y autoras, defienden cuatro textos de dramaturgos y dramaturgas en busca del precio galardón. Se celebra este martes a las 22:00 horas en O Adro Taberna Cultural y este año compiten los dramaturgos y dramaturgas Gustavo del Río, Devorah Bukusic, Raquel Castro y Roberto Salgueiro; como actrices y actores, Paula Carballeira, Santiago Cortegoso, María Lado, Iván Fernández, Amantia Coello, Manolo Cortés, Devorah Bukusic y Marta Lado y como directores y directoras Fran Godón, Roi Vidal, Laura Porto y Carlos Labraña.

Como novedad, todas las personas que partiicpan tanto leyendo, como dirigiendo y actuando son autores/as que escribieron un texto en las pasadas ediciones. Combaten cuatro textos premiados en otras ediciones y leídos por otros autores y autoras y no son dirigidos por quien los escribió.

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