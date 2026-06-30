Semana Cultural de O Hío
Nico Ricón, ganador del concurso de canteiros de O Hío
La de canteiros es una de las competiciones que mejor encajan en O Hío. Un año más fue un éxito la que se celebró el pasado fin de semana y en la que los canteiros compitieron durante siete horas y media por tres premios
Juan Calvo
Nico Ricón, de Redondela, ganó el primer premio de concurso de canteiros que se celebró dentro de la Semana Cultura de O Hío. En segundo lugar quedó Luis «O Vila» de Rodeiro y de tercero, Fran Ameixeiras, de Cuntis. El primer premio está dotado con 600 euros; el segundo, con 500 euros y el tercero con 400 euros. Participaron 10 talladores y dos coordinadores.
El concurso toma como referencia la forma de trabajo del ilustre Ignacio Cerviño, autor del Cruceiro de O Hío. Los canteiros comenzaron a trabajar en el atrio de la iglesia de O Hío a las 9.30 horas hasta las 18.30 horas, cuando el jurado gritaba manos arriba. Solo dispusieron de una hora y media para comer. Según los miembros de la Asociación de Vecinos Fontenova-Igrexario, fue un concurso muy competido en el que fue muy difícil para el jurado decidir quién había sido el canteiro más habilidoso de los que participaron, que, por cierto, vinieron de todos los lados de la provincia. Eso sí, no hubo presencia de los canteiros de Morrazo, solo en uno de los coordinadores, Mario Caeiro, de Moaña.
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