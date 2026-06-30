Una madre y su bebé atropellados en el paso de peatones de Pescadoira en Bueu

La alarma vuelve a saltar entre los vecinos de Pescadoira en Bueu que este martes, a las 20:00 horas, fueron testigos de un atropello en el paso de peatones a una madre que cruzaba con su bebé en un carrito. Afortunadamente al bebé no le ocurrió nada, según confirma la Policía Local, si bien la madre fue evacuada en ambulancia a Montecelo, auqnue iba consciente y con un golpe en la cadera.

Vecinos recuerdan la lucha que llevan desde hace tiempo para que el Concello adopte medidas de seguridad en este paso de peatones, en el cruce de la rúa Canceliña y Montero Ríos y que es la entrada al casco urbano por la PO-551 desde Pontevedra. RDicen que el año pasado se presentó un escrito al Concello para pedir un semáforo o un paso elevado; y también a la Xunta como titular del vial, que confirmó que había un proyecto para reducir la velocidad a 30 km/h e instalar un semáforo. n