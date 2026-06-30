El gobierno de Cangas liquida hoy casi por completo la deuda bancaria que asciende a un millón de euros
Quedará pendiente un pago de 13.000 euros para el 31 de julio y así se pondrá fin a un débito histórico. El ejecutivo local convocará un pleno extraordinario para utilizar el remanente de tesorería, que no se podía tocar sin haber pagado antes todos los créditos bancarios y que se eleva a 3 millones de euros
Hoy es un día importante en la historia de Cangas. El gobierno municipal liquidará prácticamente toda la deuda bancaria que tiene pendiente y que asciende a algo más de un millón de euros. Solo quedará un plazo de 13.000 euros que se liquidará el 31 de julio. El montante principal corresponde a un crédito que firmó el Concello de Cangas con el Banco Sabadell y el de menor cuantía es lo que falta por pagar al Bando de Santander. Para la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, se trata de un momento histórico porque permitirá utilizar los ahorros del Concello y aumentar, al mismo tiempo, su capacidad de endeudamiento. Ahora mismo, solo falta por pagar (no es deuda bancaria) la reclamación de Promalar que ganó en los tribunales de justicia y que se hará efectiva el próximo año, alrededor de 300.000 euros. Se trata de una deuda que es consecuencia de un convenio urbanístico firmado entre el Concello de Cangas, cuando gobernaba el Partido Popular, y el la mencionada empresa, que se debería incorporar al Plan Xeral de Ordenación Municipal. El pago de la deuda bancaria supondrá liberar 3 millones de euros de remanentes.
De todas formas, el gobierno local no puede cantar una victoria total, porque sigue dependiendo de la voluntad de la oposición municipal. Liquidar la deuda bancaria era el primer paso para que la ley le permitiera utilizar los denominados remanentes de tesorería, que no es otra cosa que el ahorro del Concello. Pero para ello es necesario que la oposición municipal: PP y AV se olviden de juegos partidistas y voten a favor de la propuesta del gobierno cuando la presente. La concejala de Facenda, Xiana Abal, ya dejó claro que la intención de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, es convocar un pleno extraordinario para llevar la propuesta de utilización de los remanentes, algo que sucedería inmediatamente después del pago de los 13.000 euros al Bando Santander el 31 de julio. Así que ese pleno extraordinario se celebraría en agosto, mes en el que no se celebran plenos ordinarios. Según Xiana Abal, la ocasión bien lo merece.
Hay que recordar que el pasado año, el gobierno municipal no pudo hacer uso de los remanentes del Concello porque la oposición municipal: PP y AV votaron en contra en el pleno de liquidar la deuda bancaria. Este bloqueo impidió al ejecutivo local hacer uso de 3 millones de euros para llevar a cabo obras. Fue la forma que tuvo la oposición de impedir obras y tampoco sería de extrañar que la táctica se repitiera, que fuera la oposición la que en el pleno extraordinario votase en contra de utilizar los remanentes de tesorería. Este movimiento impediría muchas obras que el gobierno tiene previsto desde ya financiar a través de ese millón de euros. Nunca hay que olvidar que el próximo año es año electoral, que sería cuando las obras se estarían construyendo.
Obras que financiará el ahorro
Mientras el gobierno local esperaba para hacer uso del ahorro municipal, esos 3 millones de euros de los remanentes, al mismo tiempo iba programando obras y proyectos para que fueran financiadas a través de este dinero que la oposición se aseguró de que el tripartito (BNG, PSOE y EU) no pudiera disponer de él. Entre ellas aparece el proyecto para mejorar los accesos al centro de salud de Cangas, que inicialmente se iba a costear a través de uno de los planes provinciales, pero que la final se optó por esta solución. El proyecto para la humanización y accesibilidad de las calles que acceden al Centro de Salud de Cangas tiene un presupuesto de 509 .842,30 euros, otro de 539.651, 63 euros y un tercero de 482. 689,47 euros. En el primero, el ámbito de actuación comprende diversos tramos de viarios localizados en el entorno sanitario, concretamente en las intersecciones y márgenes de la calle Ferrol con la de Gondomar, Redondela, Antonio Soage y avenida de Marín. Se llevará a cabo la renovación completa de aceras, la ejecución de rebajas en paso de peatones, la implementación del pavimento táctil, la reubicación del mobiliario urbano y la eliminación de obstáculos físicos. El segundo afecta a la calle Ferrol y el tercero, la humanización y recuperación de la plaza pública situada entre las calles Baiona, Gondomar, Antonio Soage y la parte trasera del edificio sanitario.
El gobierno espera financiar también los parques infantiles de varios colegios, la ampliación del proyecto la carretera Herbello-Madalena, la nave de deportes náutica, la rúa Lirio, el parque de calistenia o las casetas de las playas de Nerga y Liméns. También hay intención de realizar muchas obras pequeñas.
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