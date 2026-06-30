La Festa do Tinta Femia de Cela repartirá más de 1.700 botellas de vino durante tres días de celebraciones

La parroquia buenense de Cela se prepara ya para acoger una nueva edición, y ya van 20, de la Festa do Viño Tinta Femia, una cita ineludible para los amantes de los buenos caldos pero también de la tradición. El certamen ha sido presentado esta tarde en el atrio de Cela en un acto al que asistieron representantes de la Asociación de Viticultores San Martiño de Bueu -organizador del evento- y del gobierno local, con el alcalde Félix Juncal al frente, además de los ediles Carmen García, Isabel Quintás y Ricardo Verde, y que sirvió para desgranar algunas de las cifras de esta fiesta. La organización tiene previsto despachar un total de 1.716 botellas, cuatrocientas más que el año pasado, pertenecientes a una docena de cosecheros, cifra que se incrementa en dos con respecto a la edición anterior.

«Ha sido un buen año. La calidad se ha mantenido, tal y como ha apuntado tanto los sumilleres como las catas ciegas que hemos hecho, y la cantidad ha aumentado», señala Francisco Entenza, «Chuco», presidente de los viticultores buenenses. Los precios no variarán, con un coste de 10 euros por botella y de dos por copa. Aquellos que deseen quedarse con el recipiente como recuerdo deberán abonar otros dos euros. No faltará tampoco una amplia oferta gastronómica para acompañar la degustación de los vinos, con pulpo, churrasco, «porco ao espeto» tanto en bocadillo como emplatado, pollo pìcantón y choripán son las delicias que se ofrecerán.

La fiesta dará comienzo el viernes a las 18.30 con la reunión previa para una ruta guiada con la Fundación Legar que se hará a las 19 horas, coincidiendo con la apertura de la barra. Esta primera jornada estará animada por la actuación del grupo tradicional Retrouso a las 21 horas. El sábado el telón de la fiesta se abrirá a las 11 horas, con un programa que continuará con la recepción a las autoridades locales a las 12.30 horas y que tendrá uno de sus focos de interés en la lectura del pregón a las 13 horas. El encargado de darle lectura será el almirante retirado Santiago Bolíbar Piñeiro, que fue comandante del buque Juan Sebastián Elcano y tiene, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz al Mérito Naval y es caballero de la Legión de Honor Francesa. A las 21 horas actuará el grupo Cantadela de Meiro.

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El domingo la fiesta iniciará su actividad a las 11 horas para, una hora más tarde, dar paso a la animación de la charanga Os Jalácticos. A las 12.30 horas se hará la cata ciega con los vinos participantes. Ya por la tarde será el turno de la música de sobremesa, con las actuaciones a partir de las 16 horas de Cantos de Taberna, Trécolas y Pelica de Can. A las 20.30 horas se procederá a la entrega de premios a los cosecheros cuyos caldos hayan sido elegidos por público y sumilleres como los mejores de esta edición, y a las 21 horas se entregarán diplomas a todos los productores por su participación en el evento. El cierre del evento será a las 21.30 horas con el sorteo de la rifa.