El consorcio pide a Bueu que ceda de nuevo la parcela del parque de bomberos y detecta errores en la superficie

El Consorcio Provincial contra incencios e Salvamento de Pontevedra solicita al Concello de Bueu que formalice otra vez la cesión de la parcela sobre la que se levanta el parque comarcal de bomberos. Una petición que se debe a la detección de discrepancias entre la superficie de la finca catastral cedida en marzo de 2003 y un reciente levantamiento topográfico realizado por el consorcio. Un trabajo que parece vinculado al proyecto para la construcción de un nuevo edificio a raíz de las deficiencias del actual.

El escrito está firmado por el presidente del consorcio y de la Diputación de Pontevedra, Luis López, que expone que la entidad no dispone de documentación para poder inmatricular el parque de bomberos de O Morrazo en su inventario ni en el Registro de la Propiedad. Además, tras realizar un levantamiento topográfico de los terrenos se encontraron diferencias en la superficie. El acuerdo adoptado por el pleno de Bueu en 2003 recoge que se cede la plena disponibilidad de una parcela de 2.712 metros cuadrados. Las dimensiones recogidas en el catastro son de 2.713 metros cuadrados y la discrepancia más importante es la detectada con respecto al levantamiento topográfico encargado por el consorcio provincial, una medición que fija la superficie real en 2.623 metros cuadrados. Una merma de 90 metros cuadrados.

Esta situación se constató durante los trabajos de creación y actualización del inventario de bienes y derechos del consorcio provincial. Por ello se pide al Concello de Bueu la cesión formal de la parcela para poder proceder a su regularización jurídica. El acuerdo plenario de 2003 recoge que esa finca lindaba al norte con una de los viales del polígono industrial de Castiñeiras (la fachada principal), al oeste con un camino público (el actual acceso al tanatorio municipal) y al este y al sur con terrenos de Xestión Dicerbu S.L. (Autobuses Cerqueiro).

Todo este proceso parece estar relacionado con el proyecto para la construcción de un nuevo parque de bomberos en la misma parcela. El edificio actual ocupa una superficie de 500 metros cuadrados, tiene 700 metros cuadrados construidos y presenta una serie de deficiencias que hacen inviable su reforma y mejora, que inicialmente se presupuestaba en más de 760.000 euros. La decisión del consorcio pasa por construir un nuevo inmueble en el costado izquierdo de la finca y una vez concluido proceder al derribo del ahora existente.

El parque comarcal de bomberos de O Morrazo está a punto de cumplir 20 años: fue inaugurado el 17 de agosto de 2006 y comenzó a funcionar el día siguiente. Al principio la gestión era a través de un consorcio comarcal con representación de los concellos, Diputación y Xunta. Posteriormente se creó un consorcio a nivel provincial que aglutina los parques comarcales y la gestión corresponde a Diputación y Xunta.