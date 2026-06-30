El centro de salud de Moaña cumple sus primeros quince días con 177 urgencias
Registra una acumulación asistencial de 3.630 consultas ordinarias
La ambulancia 24 horas realizó 39 intervenciones entre Bueu, Cangas y Moaña
El nuevo centro de salud de Moaña en Sisalde cumplió este martes sus primeros quince días de puesta en funcionamiento y el balance que realiza la Consellería de Sanidade es positivo en cuanto a cifras, con una acumulación asistencial de 3.630 consultas ordinarias y 177 urgencias. Aunque sin Punto de Atención Continuada (PAC), motivo por el cual los vecinos siguen con las concentraciones semanales, la consellería abrió el centro con un modelo de urgencias que implica un facultativo por las tardes, de 15:00 a 22:00 horas y la prolongación de la jornada de la ambulancia de Sistema Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) del 061 de 12 a 24 horas.
En este sentido, desde la consellería señalan que la ambulancia, que tiene su base en el propio centro de salud, mientras que la otra sigue en las antiguas dependencias, realizó un total de 39 intervenciones, lo que conlleva una media de 2,5 servicios al día. En concreto prestó uno en Bueu, 10 en Cangas y 28 en Moaña.
Mientras tanto, desde el gobierno local que preside Leticia Santos (BNG) siguen trabajando en el proceso para la presentación de la demanda contenciosa contra la Consellería de Sanidade por incumplimiento del convenio de cesión de los terrenos para la construcción del centro de salud que establecía que incluiría PAC mientras no hubiera el Centro Integral de Salud (CIS) previsto en Cangas. El PP de Moaña, a través de su portavoz, volvió a defender esta semana su trabajo ante la consellería para que el centro abriera con PAC, en lo que para el BNG es un "blanqueo" de su actitud ya que siempre defendieron en los plenos que Sisalde abriría con urgencias y al final lo ha hecho sin PAC.
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