Campeonato de pesca infantil en A Mosqueira

Aferróns organiza, el sábado 4 de julio, el XIII Campionato de Pesca Infantil de Moaña, en el campo de pesca del muelle de A Mosqueira. Se pescará entre las 9.00 y las 12.00 horas y habrá grupos de 8 a 11 años y de 12 a 15 años. La inscripción es hasta el 2 en el puerto deportivo Moaña Mar o en la cofradía de pescadores.