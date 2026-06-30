Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaDependencia GaliciaConflictos docentesReto viviendaBandas latinasPlus Bomberos XuntaCelta: deberes pendientes
instagramlinkedin

Campeonato de pesca infantil en A Mosqueira

El pesaje en la edición de 2025.

El pesaje en la edición de 2025. / Gonzalo Núñez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aferróns organiza, el sábado 4 de julio, el XIII Campionato de Pesca Infantil de Moaña, en el campo de pesca del muelle de A Mosqueira. Se pescará entre las 9.00 y las 12.00 horas y habrá grupos de 8 a 11 años y de 12 a 15 años. La inscripción es hasta el 2 en el puerto deportivo Moaña Mar o en la cofradía de pescadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents