El Tribunal de Cangas aumenta las denuncias por violencia machista en el primer trimestre del año con 60 registradas frente a las 44 de 2025

El 2026 no está siendo un buen año para la violencia de género en O Morrazo como lo demuestra el balance del primer trimestre que ofrece el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en donde las denuncias en el Tribunal de Cangas, cuyo partido judicial abarca Cangas, Moaña y Vilaboa (Bueu pertenece al partido judicial de Marín) se dispararon a 60, frente a las 44 del mismo período del año anterior, lo que supone un 36,36% por ciento más. Constan 42 mujeres víctimas de violencia machista. de las que 38 son españolas y 4 extranjeras, una cifra ligeramente inferior a un año antes cuando había 44, de las que 41 fueron españolas y 3 extranjeras.

Todas las denuncias en este primer trimestre de 2026 fueron presentadas o bien por la víctima o por intervención de la Policía, pero ninguna por denuncia del entorno familiar, algo que suele ser muy generalizado en las estadísticas de la violencia de género en Galicia. De las denuncias presentadas en este primer trimestre de 2026, 5 lo hicieron directamente las víctimas en el tribunal de justicia, hubo 50 con atestados policiales de los que 45 fueron con denuncia de la víctima, 5 por intervención directa de la Policía y no consta ninguna que hubiera sido por denuncia de familiar. Se registraron 5 partes de lesiones que fueron recibidos directamente en el juzgado y sólo en un caso de una mujer española, la víctima se acogió a la dispensa del deber de declarar contra su agresor. En 2025 habían sido dos.

Llama la atención el elevado número de sobreseimientos provisionales, 45 en total, por no resultar justificada la perpetración del delito.

Las víctimas que denunciaron violencia de género pidieron 8 órdenes de protección en este primer trimestre, aunque sólo fueron adoptadas 3 y se denegaron 5. A instancias del Ministerio Fiscal se solicitó otra orden de protección más, que sí fue adoptada. En total fueron cuatro órdenes de protección adoptadas, frente a las 9 incoadas, de las que 6 eran de mujeres españolas y 3, de extranjeras contra 5 hombres de nacionalidad española y 4 extranjera. En el mismo período de 2025 se habían incoado 5 órdenes y las cinco fueron adoptadas. Se establecieron medidas con orden de alejamiento en cuatro casos (5 en el primer trimestre de 2025) y hubo también prohibición de comunicación en 4 casos y, por contra a lo ocurrido en 2025 cuando hubo una orden de suspensión de tenencia y uso de armas, en este año no hizo falta. En ningún caso hubo atribución de vivienda ni permuta de uso de la vivienda familiar.

Por lo que respecta a la relación de víctima y denunciado, uno era cónyuge, otro un excónyuge, 3 en el seno de una relación afectiva y 4 en el seno de una exrelación afectiva. En este primer trimestre se registraron 18 quebrantamientos de medidas y por el tipo de delito, se registraron 53 casos de lesiones y malos tratos del artículo 173 del Código Penal ( trato degradante que menoscabe gravemente su integridad).

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La Policía de Cangas se adhirió este año al sistema VioGén del Ministerio del Interior para la protección a las víctimas de violencia de género, con dos agentes asignados al operativo que se encargan de la vigilancia y acompañamiento a las víctimas, seguimiento del agresor y valoración de riesgos. Empezaron con ocho casos de "bajo riesgo". En Moaña, la Policía está adherida desde 2023 yen la actualdiad lleva 20 casos. En abril, en la Junta Local de Seguridade se habló de 44 casos en total de los que uno es de riesgo alto, 5 son de riesgo medio y 38, bajo riesgo. Bueu está adherida desde 2021.