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Sobresalto en Bueu por un incendio en Cabo Udra, espacio natural protegido

Las llamas, bajo control, afectaron a una superficie de cerca de un hectárea con matorral que pertenece a los comunero de Beluso

A primera hora de esta mañana se declaró un incendio en cabo Udra, en la parroquia de Beluso (Bueu)

A primera hora de esta mañana se declaró un incendio en cabo Udra, en la parroquia de Beluso (Bueu)

David García

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David García

Sobresalto a primera hora de este lunes en Bueu por un incendio forestal en Cabo Udra, en las inmediaciones del Aula de la Naturaleza. Un comunero de Beluso que se encontraba paseando por la zona dio la alerta poco antes de las 9 horas.

Medios del servicio de extinción de la Xunta trabajan en apagar las llamas, que han afectado a una superficie de cerca de una hectárea que pertenece al monte comunal.

El trabajo de las brigadas, que contaron con tres motobombas y las descargas de dos avionetas, permitió controlar las llamas, que redujeron el matorral a cenizas.

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Cabo Udra es un espacio natural protegido, incluido en la Red Natura 2000 y Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN).

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