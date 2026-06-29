El PP mantuvo cuatro reuniones con el Sergas para tratar de que el centro de salud de Moaña abriese con PAC

El PP de Moaña salió este lunes al paso de las críticas de la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), en la concentración de este domingo para exigir el regreso del servicio de urgencias. Asimismo, en un escrito, el principal partido de la oposición que el jueves votó con el resto de grupos la reprobación del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, por no incluir el Punto de Atención Continuada (PAC) en el nuevo centro de salud, desveló hasta cuatro reuniones con responsables del Sergas para tratar de conseguir el regreso de las urgencias a la villa, pues se mantienen centralizadas en Cangas desde marzo de 2020.

Los populares de Moaña aseguran que en su demanda del PAC no quieren ir en contra de criterios médicos «teniendo en cuenta además que, como manifestara en el parlamento Dolores Hermelo –portavoz del PP en Cangas y diputada autonómica– la interconexión viaria entre las dos villas supone que el servicio agrupado optimiza diversas ventajas asistenciales». Alega, en este sentido, que los principales criterios de los médicos se basan en la «seguridad y la calidad en la atención médica».

Insiste, el PP local, en que sus seis ediles reprobaron al conselleiro «al no obtener respuesta» a sus demandas de urgencias en el nuevo centro «porque para nosotros lo primero son nuestros vecinos y el bien común». Hay que recordar que desde el PPdeG descartaron, este fin de semana, abrir un expediente a los concejales moañeses de su partido por el sentido de su voto en la moción presentada por la Plataforma en Defensa da Sanidade.

El partido de la oposición local alega que desde Sanidade siempre se le trasladó que el centro de salud abriría con urgencias y señala que ya en 2024 hubo una reunión al respecto. También reclamaron que la nueva ambulancia de soporte vital avanzado tuviese su base en Moaña y no en Cangas, como estaba previsto inicialmente, cosa que lograron. «Ya desde aquel año incluimos como opción que el PAC completo fuese trasladado a Moaña si era necesario» ya que las nuevas instalaciones superan a las del centro de salud de Cangas. En febrero de 2025 se produjo la segunda reunión con la confirmación de la nueva ambulancia. En julio de 2025 fue la tercera y el 20 de mayo de 2026 la última «en la que se nos comunicó que el centro abriría con urgencias 24 horas y que sería el inicio para tener las urgencias presenciales, lo que se anunciaría tras la apertura», relatan.

Acusan, los populares, a Leticia Santos, de ser la «culpable de firmar un convenio nefasto para Moaña sin consultar con nadie» y consideran «lamentable que siga dando su mitin dominical». Entienden que «en el momento en el que se cedan a la Xunta los terrenos para el CIS en Cangas, Leticia Santos presentará su dimisión», ironizan.