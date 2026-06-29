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La petanca de Cangas vence en Moaña

Un momento de la entrega de premios, con la participación de ediles de BNG y PP.

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Javier Manchado

O Morrazo

El V Torneo de Petanca Concello de Moaña concluyó ayer con el equipo de Cangas A como ganador. Se impuso en la final al Areas. Hubo mención de honor para Sara Martínez y para Joel y premio a la deportividad para el equipo de Bueu B. Participaron, desde el sábado, 26 equipos.

Las prisas hasta para saltarse la Ley

Los que recuerdan cuando todas las playas de Cangas acogían hogueras de San Juan echan de menos aquellas fiestas, aunque puedan comprender los problemas de limpieza y medioambientales que esa tradición conllevaba. La zona acotada en Rodeira se queda claramente pequeña para todos los que quieren cumplir con la tradición de las fogatas sobre la arena. Este año hubo momentos en los que se hacía imposible respirar, al estar tan juntas las hogueras. Quizá fue esa sensación de agobio lo que llevó a algunos aventureros a intentar prender fuego fuera de la zona acotada. Todavía no se había puesto el sol y la Policía Local ya tenía que desalojar a personas y advertirles de que debían disfrutar en la parte vallada.

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