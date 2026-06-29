Las casas turísticas de O Morrazo se ofrecen por precios de hasta 4.200 euros a la semana

A las puertas de julio, buena parte de las viviendas de uso turístico de O Morrazo se encuentran ya reservadas para la mayoría de las semanas de ese mes y de agosto. Aun así, en uno de los portales de referencia, Airbnb, todavía figuran cerca de 450 propuestas disponibles en toda la comarca, entre semanas completas y días sueltos sin reservar. Gran parte de esa oferta se concentra en los primeros días de julio.

En cuanto a los precios, 148 alojamientos se pueden alquilar por menos de 600 euros para las fechas disponibles, mientras que en 107 casos el coste de una semana —o incluso de estancias más cortas— supera los 1.200 euros. En la mayoría de las viviendas, eso sí, hay espacio suficiente para varios viajeros, lo que lleva a muchos visitantes a optar por esta fórmula para compartir gastos.

En el centro de Cangas, Darbo y el entorno de la playa de Rodeira, en Coiro, aún quedan opciones disponibles. Entre ellas, un ático para tres personas en la avenida de Vigo por 515 euros, o un apartamento de dos dormitorios en la avenida de Bueu, disponible del 8 al 13 de julio, por 689 euros. La mayoría de las alternativas superan ya los 1.000 euros y solo están libres para la primera semana de julio.

Por 1.037 euros se puede alquilar un ático con vistas al mar en la avenida de Bueu, mientras que un dúplex en la avenida de Galicia alcanza los 1.640 euros para una estancia entre el 1 y el 8 de julio. En este caso, la vivienda cuenta con cuatro dormitorios y capacidad para ocho viajeros.

Alojamiento con 7 dormitorios por 4.572 euros en cinco días en Liméns. | AIRBNB

En el entorno del centro de Cangas apenas queda una opción para una estancia vacacional de larga duración. Se trata de un alquiler disponible entre el 25 de agosto y el 22 de septiembre, también en la avenida de Galicia, con un precio de 4.803 euros. La mayor parte de ese periodo se sitúa ya fuera de las semanas de mayor demanda.

Sin salir de Cangas, en las parroquias de O Hío y Aldán, los alquileres vacacionales disponibles presentan precios muy diversos. En O Igrexario, un chalé se oferta por 1.850 euros para una estancia entre el 1 y el 6 de julio. En Nerga, una de las zonas de playa más concurridas de O Morrazo, una casa de lujo con piscina y cinco dormitorios alcanza los 4.215 euros para la semana del 20 al 27 de julio.

En Aldán destaca un chalé próximo a la playa de Menduíña, con seis dormitorios, que se alquila por 2.635 euros para las noches del 1 al 7 de julio.

Casa en Menduíña (Aldán) por 2.635 euros a la semana. | AIRBNB

En Bueu, los alquileres vacacionales que todavía permanecen disponibles se sitúan en torno a los 1.500 euros de media, como ocurre con un piso en Banda do Río. En Beluso, cerca de la playa de Tuia, aún se puede reservar una vivienda para agosto. En concreto, entre el 21 y el 27 de ese mes, con tres dormitorios disponibles, por 1.700 euros.

También en Bueu, un chalé con piscina, tres dormitorios y cinco camas se oferta actualmente por 1.885 euros, aunque solo para los días comprendidos entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre, que son las fechas en las que mantiene disponibilidad.

En Moaña, las primeras seis noches de julio pueden alcanzar los 3.204 euros en una casa con piscina situada en San Martiño. En el casco urbano, los precios de las semanas disponibles se mueven entre los 1.476 y los 1.874 euros. En Meira hay opciones por 1.613 euros la semana, mientras que en Domaio se sitúan en torno a los 1.550 euros.